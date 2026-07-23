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timeSeriesInstantRateToGrid

Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma datos de series temporales como pares de marcas de tiempo y valores, y calcula un irate similar a PromQL a partir de estos datos en una cuadrícula temporal regular definida por la marca de tiempo inicial, la marca de tiempo final y el paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras para calcular irate se toman en cuenta dentro de la ventana de tiempo especificada.
Esta función es experimental; habilítela configurando allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Sintaxis
Parámetros
  • start_timestamp — Especifica el inicio de la cuadrícula. UInt32 o DateTime
  • end_timestamp — Especifica el final de la cuadrícula. UInt32 o DateTime
  • grid_step — Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. UInt32
  • staleness — Especifica la antigüedad máxima, en segundos, de las muestras consideradas. La ventana de antigüedad es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. UInt32
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores de irate en la cuadrícula especificada. El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay suficientes muestras dentro de la ventana para calcular el valor de la tasa instantánea para un punto concreto de la cuadrícula. Array(Nullable(Float64)) Ejemplos Uso básico con pares individuales de marca de tiempo y valor
Query
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Uso de argumentos de tipo Array
Query
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Última modificación el 23 de julio de 2026