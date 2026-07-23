Introducido en: v25.10.0 Aplica la prueba t de Student para una muestra para determinar si la media de una muestra difiere de una media poblacional conocida. Se asume normalidad. La hipótesis nula es que la media muestral es igual a la media poblacional. El parámetro opcional
studentTTestOneSample
confidence_level permite calcular el intervalo de confianza.
Notas:
- Se requieren al menos 2 observaciones; de lo contrario, el resultado es
(nan, nan)(y los intervalos, si se solicitan, son
nan).
- Una entrada constante o casi constante también devolverá
nandebido a un error estándar nulo (o prácticamente nulo).
Parámetros
studentTTestOneSample([confidence_level])(sample_data, population_mean)
confidence_level— Opcional. Nivel de confianza para los intervalos de confianza.
Floaten (0, 1).
Float*
sample_data— Datos de la muestra.
Integero
Floato
Decimal
population_mean— Media poblacional conocida con la que contrastar (normalmente, una constante).
(U)Int*o
Float*o
Decimal
confidence_level): el estadístico t calculado, el valor p calculado (de dos colas), [límite inferior calculado del intervalo de confianza], [límite superior calculado del intervalo de confianza]. Los intervalos de confianza corresponden a la media muestral en el nivel de confianza indicado.
Tuple(Float64, Float64) o
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)
Ejemplos
Sin intervalo de confianza
Con intervalo de confianza (95 %)
Query
SELECT studentTTestOneSample()(value, 20.0) FROM t;
Véase también
Query
SELECT studentTTestOneSample(0.95)(value, 20.0) FROM t;