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studentTTestOneSample

Introducido en: v25.10.0 Aplica la prueba t de Student para una muestra para determinar si la media de una muestra difiere de una media poblacional conocida. Se asume normalidad. La hipótesis nula es que la media muestral es igual a la media poblacional. El parámetro opcional confidence_level permite calcular el intervalo de confianza. Notas:
  • Se requieren al menos 2 observaciones; de lo contrario, el resultado es (nan, nan) (y los intervalos, si se solicitan, son nan).
  • Una entrada constante o casi constante también devolverá nan debido a un error estándar nulo (o prácticamente nulo).
Véase también Sintaxis
Parámetros
  • confidence_level — Opcional. Nivel de confianza para los intervalos de confianza. Float en (0, 1). Float*
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con dos o cuatro elementos (si se especifica confidence_level): el estadístico t calculado, el valor p calculado (de dos colas), [límite inferior calculado del intervalo de confianza], [límite superior calculado del intervalo de confianza]. Los intervalos de confianza corresponden a la media muestral en el nivel de confianza indicado. Tuple(Float64, Float64) o Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64) Ejemplos Sin intervalo de confianza
Query
Con intervalo de confianza (95 %)
Query
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026