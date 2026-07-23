Aplica la prueba t de Student para una muestra sobre una muestra y una media poblacional conocida.

Introducido en: v25.10.0

Aplica la prueba t de Student para una muestra para determinar si la media de una muestra difiere de una media poblacional conocida.

Se asume normalidad. La hipótesis nula es que la media muestral es igual a la media poblacional.

El parámetro opcional confidence_level permite calcular el intervalo de confianza.

Notas:

Se requieren al menos 2 observaciones; de lo contrario, el resultado es (nan, nan) (y los intervalos, si se solicitan, son nan ).

(y los intervalos, si se solicitan, son ). Una entrada constante o casi constante también devolverá nan debido a un error estándar nulo (o prácticamente nulo).

Véase también

Sintaxis

studentTTestOneSample([confidence_level])(sample_data, population_mean)

Parámetros

confidence_level — Opcional. Nivel de confianza para los intervalos de confianza. Float en (0, 1). Float*

Argumentos

sample_data — Datos de la muestra. Integer o Float o Decimal

— Datos de la muestra. o o population_mean — Media poblacional conocida con la que contrastar (normalmente, una constante). (U)Int* o Float* o Decimal

Valor devuelto

confidence_level ): el estadístico t calculado, el valor p calculado (de dos colas), [límite inferior calculado del intervalo de confianza], [límite superior calculado del intervalo de confianza]. Los intervalos de confianza corresponden a la media muestral en el nivel de confianza indicado. Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64) Devuelve una tupla con dos o cuatro elementos (si se especifica): el estadístico t calculado, el valor p calculado (de dos colas), [límite inferior calculado del intervalo de confianza], [límite superior calculado del intervalo de confianza]. Los intervalos de confianza corresponden a la media muestral en el nivel de confianza indicado. Tuple(Float64, Float64)

Ejemplos

Sin intervalo de confianza

Query SELECT studentTTestOneSample()( value , 20 . 0 ) FROM t;

Con intervalo de confianza (95 %)

Query SELECT studentTTestOneSample( 0 . 95 )( value , 20 . 0 ) FROM t;

Véase también