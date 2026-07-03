Introducido en: v23.8.0 Crea un flamegraph a partir de la lista de stacktraces. Devuelve un array de cadenas que puede usarse con la utilidad flamegraph.pl para generar un SVG del flamegraph.
flameGraph
Sintaxis
Cuando
ptr != 0, flameGraph asociará asignaciones (size > 0) y desasignaciones (size < 0) que tengan el mismo tamaño y ptr.
Solo se muestran las asignaciones que no se liberaron.
Las desasignaciones no asociadas se ignoran.
Argumentos
flameGraph(traces[, size[, ptr]])
traces— Un stacktrace, ya sea como direcciones sin procesar o como cadenas ya simbolizadas (p. ej.,
arrayMap(addressToSymbol, trace)).
Array(UInt64)o
Array(String)
size— Opcional. Un tamaño de asignación para el perfilado de memoria (valor predeterminado: 1).
UInt64
ptr— Opcional. Una dirección de asignación (valor predeterminado: 0).
UInt64
Array(String)
Ejemplos
Creación de un flamegraph a partir de un perfilador de consultas de CPU
Query
SET query_profiler_cpu_time_period_ns=10000000;
SELECT SearchPhrase, COUNT(DISTINCT UserID) AS u FROM hits WHERE SearchPhrase <> '' GROUP BY SearchPhrase ORDER BY u DESC LIMIT 10;
Creación de un flamegraph basado en un perfilador de consultas de memoria, que muestra todas las asignaciones de memoria
Response
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 -q "select arrayJoin(flameGraph(arrayReverse(trace))) from system.trace_log where trace_type = 'CPU' and query_id = 'xxx'" | ~/dev/FlameGraph/flamegraph.pl > flame_cpu.svg
Query
SET memory_profiler_sample_probability=1, max_untracked_memory=1;
SELECT SearchPhrase, COUNT(DISTINCT UserID) AS u FROM hits WHERE SearchPhrase <> '' GROUP BY SearchPhrase ORDER BY u DESC LIMIT 10;
Construcción de un flamegraph a partir de un perfilador de consultas de memoria, que muestra asignaciones de memoria que no se liberaron
Response
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 -q "select arrayJoin(flameGraph(trace, size)) from system.trace_log where trace_type = 'MemorySample' and query_id = 'xxx'" | ~/dev/FlameGraph/flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem.svg
Query
SET memory_profiler_sample_probability=1, max_untracked_memory=1, use_uncompressed_cache=1, merge_tree_max_rows_to_use_cache=100000000000, merge_tree_max_bytes_to_use_cache=1000000000000;
SELECT SearchPhrase, COUNT(DISTINCT UserID) AS u FROM hits WHERE SearchPhrase <> '' GROUP BY SearchPhrase ORDER BY u DESC LIMIT 10;
Cree un flamegraph basado en el perfilador de consultas de memoria que muestre las asignaciones activas en un momento dado
Response
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr)) FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = 'xxx'" | ~/dev/FlameGraph/flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_untracked.svg
Query
SET memory_profiler_sample_probability=1, max_untracked_memory=1;
SELECT SearchPhrase, COUNT(DISTINCT UserID) AS u FROM hits WHERE SearchPhrase <> '' GROUP BY SearchPhrase ORDER BY u DESC LIMIT 10;
-- 1. Uso de memoria por segundo
SELECT event_time, m, formatReadableSize(max(s) AS m) FROM (SELECT event_time, sum(size) OVER (ORDER BY event_time) AS s FROM system.trace_log WHERE query_id = 'xxx' AND trace_type = 'MemorySample') GROUP BY event_time ORDER BY event_time;
-- 2. Encontrar un punto en el tiempo con el uso máximo de memoria
SELECT argMax(event_time, s), max(s) FROM (SELECT event_time, sum(size) OVER (ORDER BY event_time) AS s FROM system.trace_log WHERE query_id = 'xxx' AND trace_type = 'MemorySample');
Response
-- 3. Fijar asignaciones activas en un punto fijo en el tiempo
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, size, ptr)) FROM (SELECT * FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = 'xxx' AND event_time <= 'yyy' ORDER BY event_time\)\" | ~/dev/FlameGraph/flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_pos.svg
-- 4. Encontrar desasignaciones en un punto fijo en el tiempo
clickhouse client --allow_introspection_functions=1 -q "SELECT arrayJoin(flameGraph(trace, -size, ptr)) FROM (SELECT * FROM system.trace_log WHERE trace_type = 'MemorySample' AND query_id = 'xxx' AND event_time > 'yyy' ORDER BY event_time desc\)\" | ~/dev/FlameGraph/flamegraph.pl --countname=bytes --color=mem > flame_mem_time_point_neg.svg