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flameGraph

Introducido en: v23.8.0 Crea un flamegraph a partir de la lista de stacktraces. Devuelve un array de cadenas que puede usarse con la utilidad flamegraph.pl para generar un SVG del flamegraph.
Cuando ptr != 0, flameGraph asociará asignaciones (size > 0) y desasignaciones (size < 0) que tengan el mismo tamaño y ptr. Solo se muestran las asignaciones que no se liberaron. Las desasignaciones no asociadas se ignoran.
Sintaxis
Argumentos
  • traces — Un stacktrace, ya sea como direcciones sin procesar o como cadenas ya simbolizadas (p. ej., arrayMap(addressToSymbol, trace)). Array(UInt64) o Array(String)
  • size — Opcional. Un tamaño de asignación para el perfilado de memoria (valor predeterminado: 1). UInt64
  • ptr — Opcional. Una dirección de asignación (valor predeterminado: 0). UInt64
Valor devuelto Devuelve un array de cadenas para usarlo con la utilidad flamegraph.pl. Array(String) Ejemplos Creación de un flamegraph a partir de un perfilador de consultas de CPU
Query
Response
Creación de un flamegraph basado en un perfilador de consultas de memoria, que muestra todas las asignaciones de memoria
Query
Response
Construcción de un flamegraph a partir de un perfilador de consultas de memoria, que muestra asignaciones de memoria que no se liberaron
Query
Response
Cree un flamegraph basado en el perfilador de consultas de memoria que muestre las asignaciones activas en un momento dado
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026