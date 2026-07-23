Introducido en: v1.1.0 Calcula exactamente varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles de forma simultánea. Esta función es equivalente a
quantilesExact
quantileExact, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado.
Para obtener valores exactos, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena parcialmente. Por lo tanto, la función consume
O(n) de memoria, donde
n es el número de valores proporcionados.
Sintaxis
Parámetros
quantilesExact(level1, level2, ...)(expr)
level— Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
levelen el rango
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Int128o
UInt128o
Int256o
UInt256o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
Array((U)Int*) o
Array(Int128) o
Array(UInt128) o
Array(Int256) o
Array(UInt256) o
Array(Float*) o
Array(Decimal*) o
Array(Date) o
Array(DateTime) o
Array(DateTime64)
Ejemplos
Cálculo de múltiples cuantiles exactos
Query
SELECT quantilesExact(0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesExact(0.25, 0.5, 0.75)(number)─┐
│ [2,5,7] │
└─────────────────────────────────────────┘