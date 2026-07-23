Introducido en: v1.1.0

Calcula exactamente varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles de forma simultánea.

Esta función es equivalente a quantileExact , pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado.

Para obtener valores exactos, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena parcialmente. Por lo tanto, la función consume O(n) de memoria, donde n es el número de valores proporcionados.

Sintaxis

quantilesExact(level1, level2, ...)(expr)

Parámetros

level — Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level en el rango [0.01, 0.99] . Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos, Date , DateTime o DateTime64 . (U)Int* o Int128 o UInt128 o Int256 o UInt256 o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64

Valor devuelto

Array(Int128) o Array(UInt128) o Array(Int256) o Array(UInt256) o Array(Float*) o Array(Decimal*) o Array(Date) o Array(DateTime) o Array(DateTime64) Array de cuantiles de los niveles especificados, en el mismo orden en que se indicaron. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array((U)Int*)

Ejemplos

Cálculo de múltiples cuantiles exactos

Query SELECT quantilesExact( 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 )( number ) FROM numbers( 10 )