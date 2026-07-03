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estimateCompressionRatio

Introducido en: v25.4.0 Calcula el ratio de compresión estimado de una columna dada sin comprimirla.
En los ejemplos siguientes, el resultado variará según el códec de compresión predeterminado del servidor. Consulte Códecs de compresión de columnas.
Sintaxis
Parámetros
  • codec — Cadena que contiene un códec de compresión o varios códecs separados por comas en una sola cadena. String
  • block_size_bytes — Tamaño de bloque de los datos comprimidos. Equivale a establecer tanto max_compress_block_size como min_compress_block_size. El valor predeterminado es 1 MiB (1048576 bytes). El valor máximo permitido es 256 MiB (268435456 bytes). UInt64
Argumentos
  • column — Columna de cualquier tipo. Any
Valor devuelto Devuelve una estimación del ratio de compresión de la columna dada. Float64 Ejemplos Uso básico con el códec predeterminado
Query
Response
Uso de un códec específico
Query
Response
Uso de múltiples códecs
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026