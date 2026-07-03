Introducido en: v25.4.0 Calcula el ratio de compresión estimado de una columna dada sin comprimirla.
estimateCompressionRatio
Sintaxis
En los ejemplos siguientes, el resultado variará según el códec de compresión predeterminado del servidor. Consulte Códecs de compresión de columnas.
Parámetros
estimateCompressionRatio([codec, block_size_bytes])(column)
codec— Cadena que contiene un códec de compresión o varios códecs separados por comas en una sola cadena.
String
block_size_bytes— Tamaño de bloque de los datos comprimidos. Equivale a establecer tanto
max_compress_block_sizecomo
min_compress_block_size. El valor predeterminado es 1 MiB (1048576 bytes). El valor máximo permitido es 256 MiB (268435456 bytes).
UInt64
column— Columna de cualquier tipo.
Any
Float64
Ejemplos
Uso básico con el códec predeterminado
Query
CREATE TABLE compression_estimate_example
(
`number` UInt64
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY number
SETTINGS min_bytes_for_wide_part = 0;
INSERT INTO compression_estimate_example
SELECT number FROM system.numbers LIMIT 100_000;
SELECT estimateCompressionRatio(number) AS estimate FROM compression_estimate_example
Uso de un códec específico
Response
┌───────────estimate─┐
│ 1.9988506608699999 │
└────────────────────┘
Query
SELECT estimateCompressionRatio('T64')(number) AS estimate FROM compression_estimate_example
Uso de múltiples códecs
Response
┌──────────estimate─┐
│ 3.762758101688538 │
└───────────────────┘
Query
SELECT estimateCompressionRatio('T64, ZSTD')(number) AS estimate FROM compression_estimate_example
Response
┌───────────estimate─┐
│ 143.60078980434392 │
└────────────────────┘