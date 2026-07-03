Introducido en: v20.1.0 Suma un array
sumMapWithOverflow
value según las claves especificadas en el array
key. Devuelve una tupla de dos arrays: claves en orden ordenado y valores sumados para las claves correspondientes.
Se diferencia de la función
sumMap en que realiza la suma con desbordamiento; es decir, devuelve para la suma el mismo tipo de dato que el del argumento.
Sintaxis
- Pasar una tupla de arrays de claves y valores es idéntico a pasar un array de claves y un array de valores.
- El número de elementos de
keyy
valuedebe ser el mismo para cada fila que se totaliza.
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla de dos arrays: claves ordenadas y valores sumados para las claves correspondientes.
sumMapWithOverflow(key, value)
sumMapWithOverflow(Tuple(key, value))
Tuple(Array, Array)
Ejemplos
Sintaxis de Array que muestra el comportamiento ante desbordamiento
Query
CREATE TABLE sum_map(
date Date,
timeslot DateTime,
statusMap Nested(
status UInt8,
requests UInt8
),
statusMapTuple Tuple(Array(Int8), Array(Int8))
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO sum_map VALUES
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', [1, 2, 3], [10, 10, 10], ([1, 2, 3], [10, 10, 10])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:00:00', [3, 4, 5], [10, 10, 10], ([3, 4, 5], [10, 10, 10])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', [4, 5, 6], [10, 10, 10], ([4, 5, 6], [10, 10, 10])),
('2000-01-01', '2000-01-01 00:01:00', [6, 7, 8], [10, 10, 10], ([6, 7, 8], [10, 10, 10]));
SELECT
timeslot,
toTypeName(sumMap(statusMap.status, statusMap.requests)),
toTypeName(sumMapWithOverflow(statusMap.status, statusMap.requests))
FROM sum_map
GROUP BY timeslot;
Sintaxis de Tuple con el mismo resultado
Response
┌────────────timeslot─┬─toTypeName(sumMap⋯usMap.requests))─┬─toTypeName(sumMa⋯usMap.requests))─┐
│ 2000-01-01 00:01:00 │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt64)) │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt8)) │
│ 2000-01-01 00:00:00 │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt64)) │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt8)) │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
Query
SELECT
timeslot,
toTypeName(sumMap(statusMapTuple)),
toTypeName(sumMapWithOverflow(statusMapTuple))
FROM sum_map
GROUP BY timeslot;
Véase también
Response
┌────────────timeslot─┬─toTypeName(sumMap(statusMapTuple))─┬─toTypeName(sumM⋯tatusMapTuple))─┐
│ 2000-01-01 00:01:00 │ Tuple(Array(Int8), Array(Int64)) │ Tuple(Array(Int8), Array(Int8)) │
│ 2000-01-01 00:00:00 │ Tuple(Array(Int8), Array(Int64)) │ Tuple(Array(Int8), Array(Int8)) │
└─────────────────────┴────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘