Skip to main content

sumMapWithOverflow

Introducido en: v20.1.0 Suma un array value según las claves especificadas en el array key. Devuelve una tupla de dos arrays: claves en orden ordenado y valores sumados para las claves correspondientes. Se diferencia de la función sumMap en que realiza la suma con desbordamiento; es decir, devuelve para la suma el mismo tipo de dato que el del argumento.
  • Pasar una tupla de arrays de claves y valores es idéntico a pasar un array de claves y un array de valores.
  • El número de elementos de key y value debe ser el mismo para cada fila que se totaliza.
Sintaxis
Argumentos
  • key — Array de claves. Array
  • value — Array de valores. Array
Valor devuelto Devuelve una tupla de dos arrays: claves ordenadas y valores sumados para las claves correspondientes. Tuple(Array, Array) Ejemplos Sintaxis de Array que muestra el comportamiento ante desbordamiento
Query
Response
Sintaxis de Tuple con el mismo resultado
Query
Response
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026