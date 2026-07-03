Introducido en: v20.3.0 Crea un array con una muestra de los valores del argumento. El tamaño del array resultante está limitado a
groupArraySample
max_size elementos.
Los valores del argumento se seleccionan y se añaden al array de forma aleatoria.
Sintaxis
Parámetros
groupArraySample(max_size[, seed])(x)
max_size— Tamaño máximo del array resultante.
UInt64
seed— Opcional. Semilla para el generador de números aleatorios. Valor predeterminado: 123456.
UInt64
x— Argumento (nombre de columna o expresión).
Any
array_column— Columna que contiene arrays que se agregarán.
Array
x seleccionados aleatoriamente.
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE default.colors (
id Int32,
color String
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO default.colors VALUES
(1, 'red'),
(2, 'blue'),
(3, 'green'),
(4, 'white'),
(5, 'orange');
SELECT groupArraySample(3)(color) as newcolors FROM default.colors;
Ejemplo con una semilla
Response
┌─newcolors──────────────────┐
│ ['white','blue','green'] │
└────────────────────────────┘
Query
-- Query with column name and different seed
SELECT groupArraySample(3, 987654321)(color) as newcolors FROM default.colors;
Uso de una expresión como argumento
Response
┌─newcolors──────────────────┐
│ ['red','orange','green'] │
└────────────────────────────┘
Query
-- Query with expression as argument
SELECT groupArraySample(3)(concat('light-', color)) as newcolors FROM default.colors;
Response
┌─newcolors───────────────────────────────────┐
│ ['light-blue','light-orange','light-green'] │
└─────────────────────────────────────────────┘