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groupArraySample

Introducido en: v20.3.0 Crea un array con una muestra de los valores del argumento. El tamaño del array resultante está limitado a max_size elementos. Los valores del argumento se seleccionan y se añaden al array de forma aleatoria. Sintaxis
Parámetros
  • max_size — Tamaño máximo del array resultante. UInt64
  • seed — Opcional. Semilla para el generador de números aleatorios. Valor predeterminado: 123456. UInt64
  • x — Argumento (nombre de columna o expresión). Any
Argumentos
  • array_column — Columna que contiene arrays que se agregarán. Array
Valor devuelto Array con argumentos x seleccionados aleatoriamente. Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Ejemplo con una semilla
Query
Response
Uso de una expresión como argumento
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026