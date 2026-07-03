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studentTTest

Introducido en: v21.1.0 Aplica la prueba t de Student a muestras de dos poblaciones. Los valores de ambas muestras están en la columna sample_data. Si sample_index es igual a 0, el valor de esa fila pertenece a la muestra de la primera población. En caso contrario, pertenece a la muestra de la segunda población. La hipótesis nula es que las medias de las poblaciones son iguales. Se asume una distribución normal con varianzas iguales. Véase también Sintaxis
Parámetros
  • confidence_level — Opcional. Nivel de confianza para calcular los intervalos de confianza. Float
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con dos o cuatro elementos (si se especifica el parámetro opcional confidence_level): estadístico t calculado, valor p calculado, [límite inferior del intervalo de confianza calculado], [límite superior del intervalo de confianza calculado]. Tuple(Float64, Float64) o Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64) Ejemplos Uso básico
Query
Response
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026