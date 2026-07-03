Introducido en: v21.1.0

Aplica la prueba t de Student a muestras de dos poblaciones.

Los valores de ambas muestras están en la columna sample_data . Si sample_index es igual a 0, el valor de esa fila pertenece a la muestra de la primera población. En caso contrario, pertenece a la muestra de la segunda población. La hipótesis nula es que las medias de las poblaciones son iguales. Se asume una distribución normal con varianzas iguales.

Véase también

Sintaxis

studentTTest([confidence_level])(sample_data, sample_index)

Parámetros

confidence_level — Opcional. Nivel de confianza para calcular los intervalos de confianza. Float

Argumentos

sample_data — Datos de la muestra. Integer o Float o Decimal

— Datos de la muestra. o o sample_index — Índice de la muestra. Integer

Valor devuelto

confidence_level ): estadístico t calculado, valor p calculado, [límite inferior del intervalo de confianza calculado], [límite superior del intervalo de confianza calculado]. Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64) Devuelve una tupla con dos o cuatro elementos (si se especifica el parámetro opcional): estadístico t calculado, valor p calculado, [límite inferior del intervalo de confianza calculado], [límite superior del intervalo de confianza calculado]. Tuple(Float64, Float64)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT studentTTest(sample_data, sample_index) FROM student_ttest;

Response ┌─studentTTest(sample_data, sample_index)───┐ │ (-0.21739130434783777,0.8385421208415731) │ └───────────────────────────────────────────┘

Véase también