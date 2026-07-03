Introducido en: v21.1.0 Aplica la prueba t de Student a muestras de dos poblaciones. Los valores de ambas muestras están en la columna
studentTTest
sample_data. Si
sample_index es igual a 0, el valor de esa fila pertenece a la muestra de la primera población. En caso contrario, pertenece a la muestra de la segunda población.
La hipótesis nula es que las medias de las poblaciones son iguales. Se asume una distribución normal con varianzas iguales.
Véase también
Sintaxis
Parámetros
studentTTest([confidence_level])(sample_data, sample_index)
confidence_level— Opcional. Nivel de confianza para calcular los intervalos de confianza.
Float
sample_data— Datos de la muestra.
Integero
Floato
Decimal
sample_index— Índice de la muestra.
Integer
confidence_level): estadístico t calculado, valor p calculado, [límite inferior del intervalo de confianza calculado], [límite superior del intervalo de confianza calculado].
Tuple(Float64, Float64) o
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT studentTTest(sample_data, sample_index) FROM student_ttest;
Véase también
Response
┌─studentTTest(sample_data, sample_index)───┐
│ (-0.21739130434783777,0.8385421208415731) │
└───────────────────────────────────────────┘