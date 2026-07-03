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exponentialTimeDecayedMax

Introducido en: v21.12.0 Devuelve el máximo entre la media móvil calculada con suavizado exponencial en el instante t y la de t-1. Sintaxis
Parámetros Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor máximo de la media móvil ponderada con suavizado exponencial en t y t-1. Float64 Ejemplos Uso de la función de ventana con representación visual
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Última modificación el 3 de julio de 2026