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avgWeighted

Introducido en: v20.1.0 Calcula la media aritmética ponderada. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve NaN si todos los pesos son iguales a 0 o si el parámetro de pesos proporcionado está vacío; de lo contrario, devuelve la media ponderada. Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
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Pesos mixtos enteros y de punto flotante
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Si todos los pesos son cero, devuelve NaN
Query
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Una tabla vacía devuelve NaN
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Última modificación el 3 de julio de 2026