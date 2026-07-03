Introducido en: v20.1.0 Calcula la media aritmética ponderada. Sintaxis
avgWeighted
Argumentos Valor devuelto Devuelve
avgWeighted(x, weight)
NaN si todos los pesos son iguales a 0 o si el parámetro de pesos proporcionado está vacío; de lo contrario, devuelve la media ponderada.
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT avgWeighted(x, w)
FROM VALUES('x Int8, w Int8', (4, 1), (1, 0), (10, 2))
Pesos mixtos enteros y de punto flotante
Response
┌─avgWeighted(x, w)─┐
│ 8 │
└───────────────────┘
Query
SELECT avgWeighted(x, w)
FROM VALUES('x Int8, w Float64', (4, 1), (1, 0), (10, 2))
Si todos los pesos son cero, devuelve NaN
Response
┌─avgWeighted(x, w)─┐
│ 8 │
└───────────────────┘
Query
SELECT avgWeighted(x, w)
FROM VALUES('x Int8, w Int8', (0, 0), (1, 0), (10, 0))
Una tabla vacía devuelve NaN
Response
┌─avgWeighted(x, w)─┐
│ nan │
└───────────────────┘
Query
CREATE TABLE test (t UInt8) ENGINE = Memory;
SELECT avgWeighted(t, t) FROM test
Response
┌─avgWeighted(t, t)─┐
│ nan │
└───────────────────┘