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quantilesDD

Introducido en: v24.1.0 Calcula varios cuantiles aproximados de una muestra con garantías de error relativo en distintos niveles a la vez. Esta función es equivalente a quantileDD, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado. Sintaxis
Parámetros
  • relative_accuracy — Exactitud relativa de los cuantiles. Los valores posibles están en el rango de 0 a 1. El valor recomendado es 0.001 o superior. Float*
  • level — Niveles de los cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level dentro del rango [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos
  • expr — Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos, Date o DateTime. (U)Int* o Float* o Date o DateTime
Valor devuelto Array de cuantiles aproximados de los niveles especificados, en el mismo orden en que se especificaron. Para entradas Date y DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array(Float64) o Array(Date) o Array(DateTime) Ejemplos Cálculo de múltiples cuantiles con un DDSketch
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Última modificación el 23 de julio de 2026