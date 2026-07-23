Introducido en: v24.1.0 Calcula varios cuantiles aproximados de una muestra con garantías de error relativo en distintos niveles a la vez. Esta función es equivalente a
quantilesDD
quantileDD, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado.
Sintaxis
Parámetros
quantilesDD(relative_accuracy, level1, level2, ...)(expr)
relative_accuracy— Exactitud relativa de los cuantiles. Los valores posibles están en el rango de 0 a 1. El valor recomendado es 0.001 o superior.
Float*
level— Niveles de los cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
leveldentro del rango
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
Date y
DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada.
Array(Float64) o
Array(Date) o
Array(DateTime)
Ejemplos
Cálculo de múltiples cuantiles con un DDSketch
Query
SELECT quantilesDD(0.01, 0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesDD(0.01, 0.25, 0.5, 0.75)(number)────────────────┐
│ [1.9936617014173448,4.0148353330285875,5.989510371172621] │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘