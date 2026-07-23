Introducido en: v20.1.0 Calcula exactamente varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles de forma simultánea mediante el método exclusivo. Esta función es equivalente a
quantilesExactExclusive
quantileExactExclusive, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles individuales.
Esta función utiliza el método exclusivo para calcular cuantiles, tal como se describe en el método R-6.
Esto equivale a la función de Excel PERCENTILE.EXC.
Para obtener valores exactos, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena parcialmente.
La complejidad del algoritmo de ordenación es
O(N·log(N)), donde
N = std::distance(first, last) es el número de comparaciones.
Sintaxis
Parámetros
quantilesExactExclusive(level1, level2, ...)(expr)
level— Niveles de los cuantiles. Números de coma flotante constantes entre 0 y 1 (sin incluirlos). Recomendamos usar valores de
levelen el rango
(0.01, 0.99).
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado es un tipo de dato numérico,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
Array(Float64)
Ejemplos
Cálculo de varios cuantiles exactos exclusivos
Query
CREATE TABLE num AS numbers(1000);
SELECT quantilesExactExclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(number) FROM num;
Response
┌─quantilesExactExclusive(0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99, 0.999)(number)─┐
│ [249.25,499.5,749.75,899.9,949.95,989.99,998.999] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘