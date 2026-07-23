Introducido en: v20.1.0

Calcula exactamente varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles de forma simultánea mediante el método exclusivo.

Esta función es equivalente a quantileExactExclusive , pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles individuales.

Esta función utiliza el método exclusivo para calcular cuantiles, tal como se describe en el método R-6 . Esto equivale a la función de Excel PERCENTILE.EXC

Para obtener valores exactos, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena parcialmente. La complejidad del algoritmo de ordenación es O(N·log(N)) , donde N = std::distance(first, last) es el número de comparaciones.

Sintaxis

quantilesExactExclusive(level1, level2, ...)(expr)

Parámetros

level — Niveles de los cuantiles. Números de coma flotante constantes entre 0 y 1 (sin incluirlos). Recomendamos usar valores de level en el rango (0.01, 0.99) . Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado es un tipo de dato numérico, Date o DateTime . (U)Int* o Float* o Date o DateTime

Valor devuelto

Array de cuantiles de los niveles especificados, en el mismo orden en que se especificaron esos niveles. Array(Float64)

Ejemplos

Cálculo de varios cuantiles exactos exclusivos

Query CREATE TABLE num AS numbers( 1000 ); SELECT quantilesExactExclusive( 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 , 0 . 9 , 0 . 95 , 0 . 99 , 0 . 999 )( number ) FROM num;