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maxMappedArrays

Introducido en: v20.5.0 Calcula el valor máximo del array value según las claves especificadas en el array key.
  • Pasar una tupla de claves y arrays de valores es idéntico a pasar un array de claves y un array de valores.
  • El número de elementos de key y value debe ser el mismo en cada fila que se totalice.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla de dos arrays: las claves ordenadas y los valores calculados para las claves correspondientes. Tuple(Array(T), Array(T)) Ejemplos Ejemplo de uso
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Última modificación el 3 de julio de 2026