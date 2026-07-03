Introducido en: v20.5.0 Calcula el valor máximo del array
maxMappedArrays
value según las claves especificadas en el array
key.
Sintaxis
- Pasar una tupla de claves y arrays de valores es idéntico a pasar un array de claves y un array de valores.
- El número de elementos de
keyy
valuedebe ser el mismo en cada fila que se totalice.
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla de dos arrays: las claves ordenadas y los valores calculados para las claves correspondientes.
maxMappedArrays(key, value)
maxMappedArrays(Tuple(key, value))
Tuple(Array(T), Array(T))
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT maxMappedArrays(a, b)
FROM VALUES('a Array(Char), b Array(Int64)', (['x', 'y'], [2, 2]), (['y', 'z'], [3, 1]));
Response
┌─maxMappedArrays(a, b)───┐
│ (['x','y','z'],[2,3,1]) │
└─────────────────────────┘