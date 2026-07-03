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exponentialTimeDecayedSum

Introducido en: v21.12.0 Devuelve la suma de los valores de una media móvil con suavizado exponencial de una serie temporal en el índice t del tiempo. Sintaxis
Parámetros
  • x — Diferencia de tiempo necesaria para que el peso de un valor decaiga hasta 1/e. (U)Int* o Float* o Decimal
Argumentos Valor devuelto Devuelve la suma de los valores de la media móvil con suavizado exponencial en el instante dado. Float64 Ejemplos Uso de una función de ventana con representación visual
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Última modificación el 3 de julio de 2026