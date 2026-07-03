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groupArrayLast

Introducido en: v23.1.0 Crea un array con los últimos valores del argumento. Por ejemplo, groupArrayLast(1)(x) equivale a [anyLast(x)]. En algunos casos, todavía se puede confiar en el orden de ejecución. Esto se aplica cuando SELECT proviene de una subconsulta que usa ORDER BY, si el resultado de la subconsulta es lo suficientemente pequeño. Sintaxis
Parámetros
  • max_size — Tamaño máximo del array resultante. UInt64
Argumentos
  • max_size — Tamaño máximo del array resultante. UInt64
  • x — Argumento (nombre de columna o expresión). Any
Valor devuelto Devuelve un array con los últimos valores del argumento. Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Comparación con groupArray
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026