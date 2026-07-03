Introducido en: v23.1.0 Crea un array con los últimos valores del argumento. Por ejemplo,
groupArrayLast
groupArrayLast(1)(x) equivale a
[anyLast(x)].
En algunos casos, todavía se puede confiar en el orden de ejecución.
Esto se aplica cuando SELECT proviene de una subconsulta que usa ORDER BY, si el resultado de la subconsulta es lo suficientemente pequeño.
Sintaxis
Parámetros
groupArrayLast(max_size)(x)
max_size— Tamaño máximo del array resultante.
UInt64
max_size— Tamaño máximo del array resultante.
UInt64
x— Argumento (nombre de columna o expresión).
Any
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT groupArrayLast(2)(number+1) numbers FROM numbers(10);
Comparación con groupArray
Response
┌─numbers─┐
│ [9,10] │
└─────────┘
Query
-- Compare with groupArray (first values)
SELECT groupArray(2)(number+1) numbers FROM numbers(10);
Response
┌─numbers─┐
│ [1,2] │
└─────────┘