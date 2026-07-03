Crea un array con los últimos valores del argumento.

Introducido en: v23.1.0

Crea un array con los últimos valores del argumento. Por ejemplo, groupArrayLast(1)(x) equivale a [anyLast(x)] . En algunos casos, todavía se puede confiar en el orden de ejecución. Esto se aplica cuando SELECT proviene de una subconsulta que usa ORDER BY, si el resultado de la subconsulta es lo suficientemente pequeño.

Sintaxis

groupArrayLast(max_size)(x)

Parámetros

max_size — Tamaño máximo del array resultante. UInt64

Argumentos

max_size — Tamaño máximo del array resultante. UInt64

— Tamaño máximo del array resultante. x — Argumento (nombre de columna o expresión). Any

Valor devuelto

Devuelve un array con los últimos valores del argumento. Array(T)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT groupArrayLast( 2 )( number + 1 ) numbers FROM numbers( 10 );

Response ┌─numbers─┐ │ [9,10] │ └─────────┘

Comparación con groupArray

Query -- Compare with groupArray (first values) SELECT groupArray( 2 )( number + 1 ) numbers FROM numbers( 10 );