Introducido en: v1.1.0 Calcula los valores
argAndMin
arg y
val correspondientes al valor mínimo de
val.
Si hay varias filas con el mismo
val mínimo, no es determinista cuál de los
arg y
val asociados se devuelve.
Tanto
arg como
min se comportan como funciones de agregado; ambos omiten
Null durante el procesamiento y devuelven valores distintos de
Null si hay valores distintos de
Null disponibles.
Ver también Sintaxis
La única diferencia con
argMin es que
argAndMin devuelve tanto el argumento como el valor.
Argumentos
argAndMin(arg, val)
arg— Argumento cuyo valor mínimo se debe encontrar.
const String
val— El valor mínimo.
(U)Int8/16/32/64o
Float*o
Dateo
DateTimeo
Tuple
arg correspondiente al valor mínimo de
val y el valor mínimo de
val.
Tuple
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT argAndMin(user, salary) FROM salary;
Ejemplo ampliado con tratamiento de NULL
Response
┌─argAndMin(user, salary)─┐
│ ('worker',1000) │
└─────────────────────────┘
Query
CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES((NULL, 0), ('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT argMin(a,b), argAndMin(a, b), min(b) FROM test;
Uso de Tuple en los argumentos
Response
┌─argMin(a, b)─┬─argAndMin(a, b)─┬─min(b)─┐
│ a │ ('a',1) │ 0 │
└──────────────┴─────────────────┴────────┘
Query
SELECT argAndMin(a, (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test;
Ver también
Response
┌─argAndMin(a, (b, a))─┬─min((b, a))─┐
│ ('a',(1,'a')) │ (0,NULL) │
└──────────────────────┴─────────────┘