CREATE TABLE test ( a Nullable(String), b Nullable(Int64) ) ENGINE = Memory AS SELECT * FROM VALUES (( NULL , 0 ), ( 'a' , 1 ), ( 'b' , 2 ), ( 'c' , 2 ), ( NULL , NULL ), ( 'd' , NULL )); SELECT argMin(a,b), argAndMin(a, b), min (b) FROM test;