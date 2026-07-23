Introducido en: v24.10.0 Calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal, teniendo en cuenta el peso de cada elemento. Para obtener el valor interpolado, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena según sus pesos correspondientes. A continuación, la interpolación de cuantiles se realiza mediante el método de percentil ponderado, construyendo una distribución acumulada basada en los pesos, y después se lleva a cabo una interpolación lineal utilizando los pesos y los valores para calcular los cuantiles. Al usar varias funciones
quantileExactWeightedInterpolated
quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría).
En este caso, use la función quantiles.
Recomendamos encarecidamente usar
quantileExactWeightedInterpolated en lugar de
quantileInterpolatedWeighted porque
quantileExactWeightedInterpolated es más precisa que
quantileInterpolatedWeighted.
Consulte el ejemplo siguiente para obtener más detalles.
Sintaxis
Alias:
quantileExactWeightedInterpolated(level)(expr, weight)
medianExactWeightedInterpolated
Parámetros
level— Opcional. Nivel de cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de
levelen el intervalo
[0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con
level=0.5, la función calcula la mediana.
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Int128o
UInt128o
Int256o
UInt256o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
weight— Columna con los pesos de los miembros de la secuencia. El peso es el número de ocurrencias del valor.
UInt*
Float64, mientras que los argumentos
Decimal,
Date,
DateTime y
DateTime64 conservan su formato de entrada.
Float64 o
Decimal* o
Date o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Cálculo del cuantil interpolado ponderado exacto
Query
SELECT quantileExactWeightedInterpolated(n, val) FROM t;
Prefiera quantileExactWeightedInterpolated en vez de quantileInterpolatedWeighted
Response
┌─quantileExactWeightedInterpolated(n, val)─┐
│ 1.5 │
└───────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT
quantileExactWeightedInterpolated(0.99)(number, 1),
quantile(0.99)(number),
quantileInterpolatedWeighted(0.99)(number, 1)
FROM numbers(9)
Véase también
Response
┌─quantileExactWeightedInterpolated(0.99)(number, 1)─┬─quantile(0.99)(number)─┬─quantileInterpolatedWeighted(0.99)(number, 1)─┐
│ 7.92 │ 7.92 │ 8 │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘