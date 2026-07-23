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quantileExactWeightedInterpolated

Introducido en: v24.10.0 Calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal, teniendo en cuenta el peso de cada elemento. Para obtener el valor interpolado, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena según sus pesos correspondientes. A continuación, la interpolación de cuantiles se realiza mediante el método de percentil ponderado, construyendo una distribución acumulada basada en los pesos, y después se lleva a cabo una interpolación lineal utilizando los pesos y los valores para calcular los cuantiles. Al usar varias funciones quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles. Recomendamos encarecidamente usar quantileExactWeightedInterpolated en lugar de quantileInterpolatedWeighted porque quantileExactWeightedInterpolated es más precisa que quantileInterpolatedWeighted. Consulte el ejemplo siguiente para obtener más detalles. Sintaxis
Alias: medianExactWeightedInterpolated Parámetros
  • level — Opcional. Nivel de cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de level en el intervalo [0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5, la función calcula la mediana. Float*
Argumentos Valor devuelto Cuantil del nivel especificado. Los argumentos numéricos producen Float64, mientras que los argumentos Decimal, Date, DateTime y DateTime64 conservan su formato de entrada. Float64 o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64 Ejemplos Cálculo del cuantil interpolado ponderado exacto
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Prefiera quantileExactWeightedInterpolated en vez de quantileInterpolatedWeighted
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Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026