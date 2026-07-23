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quantileTDigest

Introducido en: v1.1.0 Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest. El consumo de memoria es log(n), donde n es la cantidad de valores. El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y no es determinista. El rendimiento de esta función es inferior al de quantile o quantileTiming. En cuanto a la relación entre el tamaño del estado y la precisión, esta función es muy superior a quantile. Cuando se utilizan varias funciones quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menor eficiencia de la que podría). En este caso, utilice la función quantiles. Sintaxis
Alias: medianTDigest Parámetros
  • level — Opcional. Nivel de cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de level dentro del intervalo [0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5, la función calcula la mediana. Float*
Argumentos
  • expr — Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado sea de tipos de datos numéricos, Date o DateTime. (U)Int* o Float* o Date o DateTime
Valor devuelto Cuantil aproximado del nivel especificado. Para entradas Date y DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Float32 o Date o DateTime Ejemplos Cálculo del cuantil con t-digest
Query
Response
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026