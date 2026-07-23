Introducido en: v1.1.0 Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest. El consumo de memoria es
quantileTDigest
log(n), donde
n es la cantidad de valores. El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y no es determinista.
El rendimiento de esta función es inferior al de
quantile o
quantileTiming. En cuanto a la relación entre el tamaño del estado y la precisión, esta función es muy superior a
quantile.
Cuando se utilizan varias funciones
quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menor eficiencia de la que podría). En este caso, utilice la función
quantiles.
Sintaxis
Alias:
quantileTDigest(level)(expr)
medianTDigest
Parámetros
level— Opcional. Nivel de cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de
leveldentro del intervalo
[0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con
level=0.5, la función calcula la mediana.
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado sea de tipos de datos numéricos,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
Date y
DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada.
Float32 o
Date o
DateTime
Ejemplos
Cálculo del cuantil con t-digest
Query
SELECT quantileTDigest(number) FROM numbers(10);
Véase también
Response
┌─quantileTDigest(number)─┐
│ 4.5 │
└─────────────────────────┘