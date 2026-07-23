Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest.

Introducido en: v1.1.0

Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest

El consumo de memoria es log(n) , donde n es la cantidad de valores. El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y no es determinista.

quantile . El rendimiento de esta función es inferior al de quantile quantileTiming . En cuanto a la relación entre el tamaño del estado y la precisión, esta función es muy superior a

quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menor eficiencia de la que podría). En este caso, utilice la función Cuando se utilizan varias funcionescon distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menor eficiencia de la que podría). En este caso, utilice la función quantiles

Sintaxis

quantileTDigest( level )(expr)

Alias: medianTDigest

Parámetros

level — Opcional. Nivel de cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de level dentro del intervalo [0.01, 0.99] . Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5 , la función calcula la mediana. Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado sea de tipos de datos numéricos, Date o DateTime . (U)Int* o Float* o Date o DateTime

Valor devuelto

Date y DateTime , el formato de salida coincide con el formato de entrada. Date o DateTime Cuantil aproximado del nivel especificado. Para entradas, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Float32

Ejemplos

Cálculo del cuantil con t-digest

Query SELECT quantileTDigest( number ) FROM numbers( 10 );

Response ┌─quantileTDigest(number)─┐ │ 4.5 │ └─────────────────────────┘

Véase también