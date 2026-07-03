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Agrupa arrays en un array más grande que contiene esos arrays. Combina la función groupArray con el combinador Array. Alias: array_concat_agg Ejemplo Tenemos datos que capturan sesiones de navegación de usuarios. Cada sesión registra la secuencia de páginas que visitó un usuario concreto. Podemos usar la función groupArrayArray para analizar los patrones de visita de páginas de cada usuario.
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Última modificación el 3 de julio de 2026