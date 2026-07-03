groupArray con el combinador Array.
Alias:
array_concat_agg
Ejemplo
Tenemos datos que capturan sesiones de navegación de usuarios. Cada sesión registra la secuencia de páginas que visitó un usuario concreto.
Podemos usar la función
groupArrayArray para analizar los patrones de visita de páginas de cada usuario.
Setup
CREATE TABLE website_visits (
user_id UInt32,
session_id UInt32,
page_visits Array(String)
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO website_visits VALUES
(101, 1, ['homepage', 'products', 'checkout']),
(101, 2, ['search', 'product_details', 'contact']),
(102, 1, ['homepage', 'about_us']),
(101, 3, ['blog', 'homepage']),
(102, 2, ['products', 'product_details', 'add_to_cart', 'checkout']);
Query
SELECT
user_id,
groupArrayArray(page_visits) AS user_session_page_sequences
FROM website_visits
GROUP BY user_id;
Response
┌─user_id─┬─user_session_page_sequences───────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ 101 │ ['homepage','products','checkout','search','product_details','contact','blog','homepage'] │
2. │ 102 │ ['homepage','about_us','products','product_details','add_to_cart','checkout'] │
└─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘