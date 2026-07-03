Introducido en: v24.1.0 Calcula un cuantil aproximado de una muestra con garantías de error relativo. Funciona construyendo un DD. Sintaxis
quantileDD
Alias:
quantileDD(relative_accuracy, [level])(expr)
medianDD
Parámetros
relative_accuracy— Precisión relativa del cuantil. Los valores posibles están en el intervalo de 0 a 1. El tamaño del sketch depende del rango de los datos y de la precisión relativa. Cuanto mayor sea el rango y menor la precisión relativa, más grande será el sketch. El tamaño aproximado en memoria del sketch es
log(max_value/min_value)/relative_accuracy. El valor recomendado es 0.001 o superior.
Float*
level— Opcional. Nivel del cuantil. Los valores posibles están en el intervalo de 0 a 1. Valor predeterminado: 0.5.
Float*
Float64
Ejemplos
Cálculo del cuantil con un sketch DD
Query
CREATE TABLE example_table (a UInt32, b Float32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO example_table VALUES (1, 1.001), (2, 1.002), (3, 1.003), (4, 1.004);
SELECT quantileDD(0.01, 0.75)(a), quantileDD(0.01, 0.75)(b) FROM example_table;
Véase también
Response
┌─quantileDD(0.01, 0.75)(a)─┬─quantileDD(0.01, 0.75)(b)─┐
│ 2.974233423476717 │ 1.01 │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘