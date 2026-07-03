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quantileDD

Introducido en: v24.1.0 Calcula un cuantil aproximado de una muestra con garantías de error relativo. Funciona construyendo un DD. Sintaxis
Alias: medianDD Parámetros
  • relative_accuracy — Precisión relativa del cuantil. Los valores posibles están en el intervalo de 0 a 1. El tamaño del sketch depende del rango de los datos y de la precisión relativa. Cuanto mayor sea el rango y menor la precisión relativa, más grande será el sketch. El tamaño aproximado en memoria del sketch es log(max_value/min_value)/relative_accuracy. El valor recomendado es 0.001 o superior. Float*
  • level — Opcional. Nivel del cuantil. Los valores posibles están en el intervalo de 0 a 1. Valor predeterminado: 0.5. Float*
Argumentos Valor devuelto Cuantil aproximado del nivel especificado. Float64 Ejemplos Cálculo del cuantil con un sketch DD
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Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026