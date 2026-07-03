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uniqHLL12

Introducido en: v1.1.0 Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento mediante el algoritmo HyperLogLog.
No recomendamos usar esta función. En la mayoría de los casos, utilice la función uniq o uniqCombined.
Esta función calcula un hash para todos los parámetros de la función de agregado y luego lo usa en los cálculos. Utiliza el algoritmo HyperLogLog para aproximar el número de valores distintos del argumento.Se utilizan 2^12 celdas de 5 bits. El tamaño del estado es ligeramente superior a 2,5 KB. El resultado no es muy preciso (hasta ~10% de error) para conjuntos de datos pequeños (<10K elementos). Sin embargo, el resultado es bastante preciso para conjuntos de datos con alta cardinalidad (10K-100M), con un error máximo de ~1,6%. A partir de 100M, el error de estimación aumenta y la función devolverá resultados muy imprecisos para conjuntos de datos con cardinalidad extremadamente alta (1B+ elementos).Proporciona un resultado determinista (no depende del orden de procesamiento de la consulta).
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un número de tipo UInt64 que representa el número aproximado de valores distintos de los argumentos. UInt64 Ejemplos Uso básico
Query
Response
Ver también
Última modificación el 3 de julio de 2026