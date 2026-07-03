Esta función calcula un hash para todos los parámetros de la función de agregado y luego lo usa en los cálculos. Utiliza el algoritmo HyperLogLog para aproximar el número de valores distintos del argumento.

Se utilizan 2^12 celdas de 5 bits. El tamaño del estado es ligeramente superior a 2,5 KB. El resultado no es muy preciso (hasta ~10% de error) para conjuntos de datos pequeños (<10K elementos). Sin embargo, el resultado es bastante preciso para conjuntos de datos con alta cardinalidad (10K-100M), con un error máximo de ~1,6%. A partir de 100M, el error de estimación aumenta y la función devolverá resultados muy imprecisos para conjuntos de datos con cardinalidad extremadamente alta (1B+ elementos).

Proporciona un resultado determinista (no depende del orden de procesamiento de la consulta).