Introducido en: v1.1.0 Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento mediante el algoritmo HyperLogLog.
uniqHLL12
Sintaxis
Detalles de implementación
Detalles de implementación
Esta función calcula un hash para todos los parámetros de la función de agregado y luego lo usa en los cálculos. Utiliza el algoritmo HyperLogLog para aproximar el número de valores distintos del argumento.Se utilizan 2^12 celdas de 5 bits. El tamaño del estado es ligeramente superior a 2,5 KB. El resultado no es muy preciso (hasta ~10% de error) para conjuntos de datos pequeños (<10K elementos). Sin embargo, el resultado es bastante preciso para conjuntos de datos con alta cardinalidad (10K-100M), con un error máximo de ~1,6%. A partir de 100M, el error de estimación aumenta y la función devolverá resultados muy imprecisos para conjuntos de datos con cardinalidad extremadamente alta (1B+ elementos).Proporciona un resultado determinista (no depende del orden de procesamiento de la consulta).
Argumentos
uniqHLL12(x[, ...])
x— La función acepta un número variable de parámetros.
Tuple(T)o
Array(T)o
Dateo
DateTimeo
Stringo
(U)Int*o
Float*o
Decimal
UInt64
Ejemplos
Uso básico
Query
CREATE TABLE example_hll
(
id UInt32,
category String
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO example_hll VALUES
(1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'A'), (4, 'C'), (5, 'B'), (6, 'A');
SELECT uniqHLL12(category) AS hll_unique_categories
FROM example_hll;
Ver también
Response
┌─hll_unique_categories─┐
│ 3 │
└───────────────────────┘