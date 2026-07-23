A continuación se muestran los tipos equivalentes en ClickHouse y en C:
Si necesitas cálculos precisos, especialmente si trabajas con datos financieros o empresariales que requieren una alta precisión, deberías considerar usar Decimal en su lugar.Los números de coma flotante pueden dar lugar a resultados imprecisos, como se muestra a continuación:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS float_vs_decimal
(
my_float Float64,
my_decimal Decimal64(3)
)
ENGINE=MergeTree
ORDER BY tuple();
# Generar 1 000 000 números aleatorios con 2 posición decimal y almacenarlos como float y como decimal
INSERT INTO float_vs_decimal SELECT round(randCanonical(), 3) AS res, res FROM system.numbers LIMIT 1000000;
SELECT sum(my_float), sum(my_decimal) FROM float_vs_decimal;
┌──────sum(my_float)─┬─sum(my_decimal)─┐
│ 499693.60500000004 │ 499693.605 │
└────────────────────┴─────────────────┘
SELECT sumKahan(my_float), sumKahan(my_decimal) FROM float_vs_decimal;
┌─sumKahan(my_float)─┬─sumKahan(my_decimal)─┐
│ 499693.605 │ 499693.605 │
└────────────────────┴──────────────────────┘
Float32—
float.
Float64—
double.
Float32—
FLOAT,
REAL,
SINGLE.
Float64—
DOUBLE,
DOUBLE PRECISION.
FLOAT(12),
FLOAT(15, 22),
DOUBLE(12),
DOUBLE(4, 18)), pero ClickHouse los ignora.
Uso de números de coma flotante
- Los cálculos con números de coma flotante pueden producir errores de redondeo.
SELECT 1 - 0.9
┌───────minus(1, 0.9)─┐
│ 0.09999999999999998 │
└─────────────────────┘
- El resultado del cálculo depende del método de cálculo (el tipo de procesador y la arquitectura del sistema).
- Los cálculos en coma flotante pueden dar lugar a valores como infinito (
Inf) y “no es un número” (
NaN). Esto debe tenerse en cuenta al procesar los resultados de los cálculos.
- Al interpretar números de coma flotante a partir de texto, es posible que el resultado no sea el número representable por la máquina más cercano.
A diferencia del SQL estándar, ClickHouse admite las siguientes categorías de números de coma flotante:
NaN e Inf
Inf– Infinito.
SELECT 0.5 / 0
┌─divide(0.5, 0)─┐
│ inf │
└────────────────┘
-Inf— Infinito negativo.
SELECT -0.5 / 0
┌─divide(-0.5, 0)─┐
│ -inf │
└─────────────────┘
NaN— No es un número.
Consulte las reglas de ordenación de
SELECT 0 / 0
┌─divide(0, 0)─┐
│ nan │
└──────────────┘
NaN en la sección cláusula ORDER BY.
El estándar IEEE 754 define
Valores
Valores
NaN en la semántica de conjuntos
NaN de modo que la comparación escalar
NaN = NaN devuelve
false.
ClickHouse sigue esa regla para el operador
=.
Sin embargo,
NaN no es un único valor; es cualquier patrón de bits cuyo exponente está compuesto solo por unos y cuya
mantisa no es cero. Distintas operaciones y distintas arquitecturas de CPU pueden producir valores
NaN
con diferentes bits de signo o diferentes contenidos en la mantisa. Por ejemplo:
0./0.produce un
NaNcuyo bit de signo es 1 en la mayoría de las plataformas x86.
- El literal
nanproduce un
NaNcuyo bit de signo es 0.
- Después de PR #98230, la ruta NEON de AArch64 para
logdevuelve un
NaNcuyo bit de signo difiere del
logescalar de glibc con entradas negativas.
NaN se asignan mediante hash a
distintas cubetas y se tratan como valores distintos en operaciones con semántica de conjuntos, incluidas
DISTINCT,
GROUP BY,
uniqExact,
countDistinct y equi-
JOIN sobre una clave
Float:
Esto es coherente con IEEE 754 (cada
SELECT countDistinct(arrayJoin([0./0., nan, log(-1.)]));
-- May return 2 or 3 depending on architecture and build, even though all three inputs are NaN.
NaN es distinto de cualquier otro valor, incluido él mismo),
pero puede resultar sorprendente. Si necesita que las operaciones con semántica de conjuntos traten todos los valores
NaN como iguales,
llévelos a una forma canónica en la consulta:
El mismo enfoque también se aplica a las claves de
-- Replace every NaN with a single canonical NaN value
SELECT countDistinct(if(isNaN(x), CAST('nan' AS Float64), x))
FROM (SELECT arrayJoin([0./0., nan, log(-1.)]) AS x);
-- Returns 1.
-- Or exclude NaN values from the set entirely
SELECT countDistinct(if(isNaN(x), NULL, x))
FROM (SELECT arrayJoin([0./0., nan, log(-1.)]) AS x);
-- Returns 0.
DISTINCT,
GROUP BY y
JOIN.
BFloat16
BFloat16 es un tipo de dato de coma flotante de 16 bits con exponente de 8 bits, bit de signo y mantisa de 7 bits.
Es útil para aplicaciones de aprendizaje automático e IA.
ClickHouse admite conversiones entre
Float32 y
BFloat16, que
pueden realizarse mediante las funciones
toFloat32() o
toBFloat16.
La mayoría de las demás operaciones no son compatibles.