Introducido en: v20.1.0 Esta función implementa la regresión lineal estocástica. Admite parámetros personalizados para:
stochasticLinearRegression
- tasa de aprendizaje
- coeficiente de regularización L2
- tamaño del mini-batch
- Adam (usado de forma predeterminada)
- SGD simple
- Momentum
- Nesterov
- Ajuste
Aquí también debemos insertar datos en la tabla
CREATE TABLE IF NOT EXISTS train_data
(
target Float64,
x1 Float64,
x2 Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (1, 1, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 0), (4, 4, 0), (5, 5, 0), (6, 6, 0);
CREATE TABLE your_model ENGINE = Memory AS SELECT
stochasticLinearRegressionState(0.1, 0.0, 5, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
train_data.
El número de parámetros no es fijo; depende únicamente de la cantidad de argumentos que se pasan a
linearRegressionState.
Todos deben ser valores numéricos.
Tenga en cuenta que la columna con el valor objetivo (que queremos aprender a predecir) se pasa como primer argumento.
- Predicción
La consulta devolverá una columna de valores predichos. Tenga en cuenta que el primer argumento de
CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_data
(
x1 Float64,
x2 Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (10, 0), (20, 0);
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) FROM test_data
evalMLMethod es un objeto
AggregateFunctionState; los siguientes son las columnas de características.
test_data es una tabla como
train_data, pero puede no contener el valor objetivo.
Notas
- Para fusionar dos modelos, el usuario puede crear una consulta como esta:
donde la tabla
SELECT state1 + state2 FROM your_models
your_models contiene ambos modelos.
Esta consulta devolverá un nuevo objeto
AggregateFunctionState.
- Puede recuperar los pesos del modelo creado para utilizarlos sin guardar el modelo, si no se usa el combinador
-State.
Una consulta como esta ajustará el modelo y devolverá sus pesos: primero aparecen los pesos, que corresponden a los parámetros del modelo, y el último valor es el sesgo. Así, en el ejemplo anterior, la consulta devolverá una columna con 3 valores. Sintaxis
SELECT stochasticLinearRegression(0.01)(target, x1, x2)
FROM train_data
Argumentos
stochasticLinearRegression([learning_rate, l2_regularization_coef, mini_batch_size, method])(target, x1, x2, ...)
learning_rate— Coeficiente de la longitud del paso cuando se ejecuta un paso de descenso por gradiente. Una tasa de aprendizaje demasiado alta puede hacer que el modelo tenga pesos infinitos. El valor predeterminado es
0.00001.
Float64
l2_regularization_coef— Coeficiente de regularización L2 que puede ayudar a evitar el sobreajuste. El valor predeterminado es
0.1.
Float64
mini_batch_size— Establece el número de elementos para los que se calcularán y sumarán los gradientes a fin de realizar un paso de descenso por gradiente. El descenso estocástico puro usa un solo elemento; sin embargo, usar lotes pequeños (de unos 10 elementos) hace que los pasos del gradiente sean más estables. El valor predeterminado es
15.
UInt64
method— Método para actualizar los pesos:
Adam(predeterminado),
SGD,
Momentum,
Nesterov.
Momentumy
Nesterovrequieren algo más de cálculo y memoria; sin embargo, son útiles en términos de velocidad de convergencia y estabilidad de los métodos de gradiente estocástico.
const String
target— Valor objetivo (variable dependiente) que se va a aprender a predecir. Debe ser numérico.
Float*
x1, x2, ...— Valores de las características (variables independientes). Todos deben ser numéricos.
Float*
evalMLMethod para realizar predicciones.
Array(Float64)
Ejemplos
Entrenamiento de un modelo
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (1, 1, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 0), (4, 4, 0), (5, 5, 0), (6, 6, 0);
CREATE TABLE your_model
ENGINE = Memory
AS SELECT
stochasticLinearRegressionState(0.1, 0.0, 5, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
SELECT count() FROM your_model
Realizar predicciones
Response
1
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (1, 1, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 0), (4, 4, 0), (5, 5, 0), (6, 6, 0);
CREATE TABLE your_model
ENGINE = Memory
AS SELECT
stochasticLinearRegressionState(0.1, 0.0, 5, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (10, 0), (20, 0);
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) > 0 FROM test_data
Obtención de los pesos del modelo
Response
1
1
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (1, 1, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 0), (4, 4, 0), (5, 5, 0), (6, 6, 0);
SELECT length(stochasticLinearRegression(0.01)(target, x1, x2)) FROM train_data
Véase también
Response
3