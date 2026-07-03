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groupArraySorted

Introducido en: v24.2.0 Devuelve un array con los primeros N elementos en orden ascendente. Sintaxis
Parámetros
  • N — El número de elementos que se devolverán. UInt64
Argumentos
  • column — Columna cuyos valores se agrupan en un array. Any
Valor devuelto Devuelve un array con los primeros N elementos en orden ascendente. Array Ejemplos Obtener los primeros 10 números
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Ejemplo de ordenación de cadenas
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Última modificación el 3 de julio de 2026