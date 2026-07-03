Introducido en: v24.2.0 Devuelve un array con los primeros N elementos en orden ascendente. Sintaxis
groupArraySorted
Parámetros
groupArraySorted(N)(column)
N— El número de elementos que se devolverán.
UInt64
column— Columna cuyos valores se agrupan en un array.
Any
Array
Ejemplos
Obtener los primeros 10 números
Query
SELECT groupArraySorted(10)(number) FROM numbers(100);
Ejemplo de ordenación de cadenas
Response
┌─groupArraySorted(10)(number)─┐
│ [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9] │
└──────────────────────────────┘
Query
SELECT groupArraySorted(5)(str) FROM (SELECT toString(number) AS str FROM numbers(5));
Response
┌─groupArraySorted(5)(str)─┐
│ ['0','1','2','3','4'] │
└──────────────────────────┘