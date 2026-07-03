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stddevSampStable

Introducido en: v1.1.0 El resultado es igual a la raíz cuadrada de varSamp. A diferencia de stddevSamp, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable. Es más lenta, pero proporciona un menor error computacional. Sintaxis
Argumentos
  • x — Valores para los que se calcula la raíz cuadrada de la varianza muestral. (U)Int* o Float* o Decimal*
Valor devuelto Devuelve la raíz cuadrada de la varianza muestral de x. Float64 Ejemplos Uso básico
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Última modificación el 3 de julio de 2026