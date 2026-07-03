Introducido en: v1.1.0 El resultado es igual a la raíz cuadrada de varSamp. A diferencia de stddevSamp, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable. Es más lenta, pero proporciona un menor error computacional. Sintaxis
stddevSampStable
Argumentos
stddevSampStable(x)
x— Valores para los que se calcula la raíz cuadrada de la varianza muestral.
(U)Int*o
Float*o
Decimal*
x.
Float64
Ejemplos
Uso básico
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
population UInt8,
)
ENGINE = Log;
INSERT INTO test_data VALUES (3),(3),(3),(4),(4),(5),(5),(7),(11),(15);
SELECT
stddevSampStable(population)
FROM test_data;
Response
┌─stddevSampStable(population)─┐
│ 4 │
└──────────────────────────────┘