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varSamp

Introducido en: v1.1.0 Calcula la varianza muestral de un conjunto de datos. La varianza muestral se calcula con la siguiente fórmula: Σ(xxˉ)2n1\frac{\Sigma{(x - \bar{x})^2}}{n-1}
Donde:
  • xx es cada punto de datos individual del conjunto de datos
  • xˉ\bar{x} es la media aritmética del conjunto de datos
  • nn es el número de puntos de datos del conjunto de datos
La función asume que el conjunto de datos de entrada representa una muestra de una población mayor. Si desea calcular la varianza de toda la población (cuando dispone del conjunto de datos completo), utilice varPop en su lugar.
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, utilice la función varSampStable. Es más lenta, pero produce un menor error computacional.
Sintaxis
Alias: VAR_SAMP Argumentos Valor devuelto Devuelve la varianza muestral del conjunto de datos de entrada x. Float64 Ejemplos Cálculo de la varianza muestral
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Última modificación el 23 de julio de 2026