varSampIntroducido en: v1.1.0 Calcula la varianza muestral de un conjunto de datos. La varianza muestral se calcula con la siguiente fórmula:
Donde:
- es cada punto de datos individual del conjunto de datos
- es la media aritmética del conjunto de datos
- es el número de puntos de datos del conjunto de datos
varPop en su lugar.
Sintaxis
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, utilice la función
varSampStable. Es más lenta, pero produce un menor error computacional.
Alias:
varSamp(x)
VAR_SAMP
Argumentos
Valor devuelto
Devuelve la varianza muestral del conjunto de datos de entrada
x.
Float64
Ejemplos
Cálculo de la varianza muestral
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
x Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (10.5), (12.3), (9.8), (11.2), (10.7);
SELECT round(varSamp(x),3) AS var_samp FROM test_data;
Response
┌─var_samp─┐
│ 0.865 │
└──────────┘