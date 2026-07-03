Introducido en: v24.9.0 Calcula la lista de tipos de datos distintos almacenados en la columna Dynamic. Sintaxis
distinctDynamicTypes
Argumentos
distinctDynamicTypes(dynamic)
dynamic— Columna dinámica.
Dynamic
Array(String)
Ejemplos
Uso básico con tipos mixtos
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_dynamic;
CREATE TABLE test_dynamic(d Dynamic) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_dynamic VALUES (42), (NULL), ('Hello'), ([1, 2, 3]), ('2020-01-01'), (map(1, 2)), (43), ([4, 5]), (NULL), ('World'), (map(3, 4));
SELECT distinctDynamicTypes(d) FROM test_dynamic;
Response
┌─distinctDynamicTypes(d)──────────────────────────────────────────┐
│ ['Array(Int64)', 'Date', 'Int64', 'Map(UInt8, UInt8)', 'String'] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘