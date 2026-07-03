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distinctDynamicTypes

Introducido en: v24.9.0 Calcula la lista de tipos de datos distintos almacenados en la columna Dynamic. Sintaxis
Argumentos
  • dynamic — Columna dinámica. Dynamic
Valor devuelto Devuelve la lista ordenada de nombres de tipos de datos. Array(String) Ejemplos Uso básico con tipos mixtos
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026