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anyLast

Introducido en: v1.1.0 Selecciona el último valor encontrado en una columna.
Dado que una consulta puede ejecutarse en un orden arbitrario, el resultado de esta función no es determinista. Si necesita un resultado arbitrario pero determinista, use las funciones min o max.
De forma predeterminada, la función nunca devuelve NULL; es decir, ignora los valores NULL de la columna de entrada. Sin embargo, si la función se usa con el modificador RESPECT NULLS, devuelve el último valor leído, independientemente de si es NULL o no. Sintaxis
Alias: last_value Argumentos
  • column — Nombre de la columna. Any
Valor devuelto Devuelve el último valor encontrado. Any Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026