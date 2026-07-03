Introducido en: v1.1.0

Selecciona el último valor encontrado en una columna.

max. Dado que una consulta puede ejecutarse en un orden arbitrario, el resultado de esta función no es determinista. Si necesita un resultado arbitrario pero determinista, use las funciones min

De forma predeterminada, la función nunca devuelve NULL; es decir, ignora los valores NULL de la columna de entrada. Sin embargo, si la función se usa con el modificador RESPECT NULLS , devuelve el último valor leído, independientemente de si es NULL o no.

Sintaxis

anyLast(column) [RESPECT NULLS]

Alias: last_value

Argumentos

column — Nombre de la columna. Any

Valor devuelto

Devuelve el último valor encontrado. Any

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query CREATE TABLE tab (city Nullable(String)) ENGINE = Memory; INSERT INTO tab (city) VALUES ( 'Amsterdam' ), ( NULL ), ( 'New York' ), ( 'Tokyo' ), ( 'Valencia' ), ( NULL ); SELECT anyLast(city), anyLastRespectNulls(city) FROM tab;