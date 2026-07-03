Introducido en: v1.1.0 Selecciona el último valor encontrado en una columna. De forma predeterminada, la función nunca devuelve NULL; es decir, ignora los valores NULL de la columna de entrada. Sin embargo, si la función se usa con el modificador
anyLast
RESPECT NULLS, devuelve el último valor leído, independientemente de si es NULL o no.
Sintaxis
Alias:
anyLast(column) [RESPECT NULLS]
last_value
Argumentos
column— Nombre de la columna.
Any
Any
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE tab(city Nullable(String)) ENGINE=Memory;
INSERT INTO tab (city) VALUES ('Amsterdam'), (NULL), ('New York'), ('Tokyo'), ('Valencia'), (NULL);
SELECT anyLast(city), anyLastRespectNulls(city) FROM tab;
Response
┌─anyLast(city)─┬─anyLastRespectNulls(city)─┐
│ Valencia │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────────┴───────────────────────────┘