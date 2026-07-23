Introducido en: v20.8.0 Similar a
quantileExactHigh
quantileExact, esta función calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.
Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena por completo.
La complejidad del algoritmo de ordenación es
O(N·log(N)), donde
N = std::distance(first, last) es el número de comparaciones.
El valor de retorno depende del nivel del cuantil y del número de elementos de la selección; es decir, si el nivel es 0.5, la función devuelve el valor mediano superior cuando el número de elementos es par y el valor central cuando es impar.
La mediana se calcula de forma similar a la implementación de
median_high, que se usa en Python.
Para todos los demás niveles, se devuelve el elemento en el índice correspondiente al valor de
level * size_of_array.
Cuando se usan varias funciones
quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menos eficiencia de la que podría).
En este caso, use la función quantiles.
Sintaxis
Alias:
quantileExactHigh(level)(expr)
medianExactHigh
Parámetros
level— Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante entre 0 y 1. Recomendamos usar un valor de
leveldentro del rango
[0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con
level=0.5, la función calcula la mediana.
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
(U)Int* o
Float* o
Decimal* o
Date o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Cálculo exacto del cuantil alto
Query
SELECT quantileExactHigh(number) FROM numbers(10);
Cálculo de un cuantil de nivel específico
Response
┌─quantileExactHigh(number)─┐
│ 5 │
└───────────────────────────┘
Query
SELECT quantileExactHigh(0.1)(number) FROM numbers(10);
Response
┌─quantileExactHigh(0.1)(number)─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────┘