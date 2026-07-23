Al igual que quantileExact, calcula el cuantil exacto de una secuencia numérica de datos.

Introducido en: v20.8.0

Similar a quantileExact , esta función calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.

Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena por completo. La complejidad del algoritmo de ordenación es O(N·log(N)) , donde N = std::distance(first, last) es el número de comparaciones.

El valor de retorno depende del nivel del cuantil y del número de elementos de la selección; es decir, si el nivel es 0.5, la función devuelve el valor mediano superior cuando el número de elementos es par y el valor central cuando es impar. La mediana se calcula de forma similar a la implementación de median_high , que se usa en Python.

Para todos los demás niveles, se devuelve el elemento en el índice correspondiente al valor de level * size_of_array .

quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menos eficiencia de la que podría). En este caso, use la función Cuando se usan varias funcionescon distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menos eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles

Sintaxis

quantileExactHigh( level )(expr)

Alias: medianExactHigh

Parámetros

level — Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante entre 0 y 1. Recomendamos usar un valor de level dentro del rango [0.01, 0.99] . Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5 , la función calcula la mediana. Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos, Date , DateTime o DateTime64 . (U)Int* o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64

Valor devuelto

Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64 Devuelve el cuantil del nivel especificado. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. (U)Int*

Ejemplos

Cálculo exacto del cuantil alto

Query SELECT quantileExactHigh( number ) FROM numbers( 10 );

Response ┌─quantileExactHigh(number)─┐ │ 5 │ └───────────────────────────┘

Cálculo de un cuantil de nivel específico

Query SELECT quantileExactHigh( 0 . 1 )( number ) FROM numbers( 10 );