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timeSeriesChangesToGrid

Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma series temporales como pares de timestamps y valores, y calcula cambios similares a PromQL a partir de estos datos en una cuadrícula temporal regular definida por el timestamp de inicio, el timestamp de fin y el paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras para calcular changes se toman dentro de la ventana de tiempo especificada.
Esta función es experimental; habilítela estableciendo allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Sintaxis
Parámetros
  • start_timestamp — Especifica el inicio de la cuadrícula. - end_timestamp — Especifica el final de la cuadrícula. - grid_step — Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. - staleness — Especifica la “desactualización” máxima, en segundos, de las muestras consideradas.
Argumentos
  • timestamp — Marca de tiempo de la muestra. Puede ser un valor individual o arrays. - value — Valor de la serie temporal correspondiente a la marca de tiempo. Puede ser un valor individual o arrays.
Valor devuelto Valores de changes en la cuadrícula especificada como un Array(Nullable(Float64)). El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay muestras dentro de la ventana para calcular el valor de changes para un punto concreto de la cuadrícula. Ejemplos Calcular los valores de changes en la cuadrícula [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225]
Query
Response
La misma consulta con argumentos de tipo Array
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026