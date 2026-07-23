Función de agregación que calcula cambios similares a PromQL en series temporales sobre la cuadrícula especificada.

Introducido en: v25.6.0

changes se toman dentro de la ventana de tiempo especificada. Función de agregación que toma series temporales como pares de timestamps y valores, y calcula cambios similares a PromQL a partir de estos datos en una cuadrícula temporal regular definida por el timestamp de inicio, el timestamp de fin y el paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras para calcularse toman dentro de la ventana de tiempo especificada.

Esta función es experimental; habilítela estableciendo allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true .

Sintaxis

timeSeriesChangesToGrid(start_timestamp, end_timestamp, grid_step, staleness)( timestamp , value )

Parámetros

start_timestamp — Especifica el inicio de la cuadrícula. - end_timestamp — Especifica el final de la cuadrícula. - grid_step — Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. - staleness — Especifica la “desactualización” máxima, en segundos, de las muestras consideradas.

Argumentos

timestamp — Marca de tiempo de la muestra. Puede ser un valor individual o arrays. - value — Valor de la serie temporal correspondiente a la marca de tiempo. Puede ser un valor individual o arrays.

Valor devuelto

Valores de changes en la cuadrícula especificada como un Array(Nullable(Float64)) . El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay muestras dentro de la ventana para calcular el valor de changes para un punto concreto de la cuadrícula.

Ejemplos

Calcular los valores de changes en la cuadrícula [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225]

Query SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1 ; WITH -- NOTE: the gap between 130 and 190 is to show how values are filled for ts = 180 according to window parameter [110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]:: Array ( DateTime ) AS timestamps , [1, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 13]:: Array (Float32) AS values , -- array of values corresponding to timestamps above 90 AS start_ts, -- start of timestamp grid 90 + 135 AS end_ts, -- end of timestamp grid 15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid 45 AS window_seconds -- "staleness" window SELECT timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)( timestamp , value ) FROM ( -- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value` SELECT arrayJoin(arrayZip( timestamps , values )) AS ts_and_val, ts_and_val . 1 AS timestamp , ts_and_val . 2 AS value );

Response ┌─timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐ │ [NULL,NULL,0,1,1,1,NULL,0,1,2] │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

La misma consulta con argumentos de tipo Array

Query SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1 ; WITH [110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]:: Array ( DateTime ) AS timestamps , [1, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 13]:: Array (Float32) AS values , 90 AS start_ts, 90 + 135 AS end_ts, 15 AS step_seconds, 45 AS window_seconds SELECT timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)( timestamps , values );