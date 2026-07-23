Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma series temporales como pares de timestamps y valores, y calcula cambios similares a PromQL a partir de estos datos en una cuadrícula temporal regular definida por el timestamp de inicio, el timestamp de fin y el paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras para calcular
timeSeriesChangesToGrid
changes se toman dentro de la ventana de tiempo especificada.
Sintaxis
Esta función es experimental; habilítela estableciendo
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Parámetros
timeSeriesChangesToGrid(start_timestamp, end_timestamp, grid_step, staleness)(timestamp, value)
start_timestamp— Especifica el inicio de la cuadrícula. -
end_timestamp— Especifica el final de la cuadrícula. -
grid_step— Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. -
staleness— Especifica la “desactualización” máxima, en segundos, de las muestras consideradas.
timestamp— Marca de tiempo de la muestra. Puede ser un valor individual o arrays. -
value— Valor de la serie temporal correspondiente a la marca de tiempo. Puede ser un valor individual o arrays.
changes en la cuadrícula especificada como un
Array(Nullable(Float64)). El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay muestras dentro de la ventana para calcular el valor de
changes para un punto concreto de la cuadrícula.
Ejemplos
Calcular los valores de
changes en la cuadrícula [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225]
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
-- NOTE: the gap between 130 and 190 is to show how values are filled for ts = 180 according to window parameter
[110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above
90 AS start_ts, -- start of timestamp grid
90 + 135 AS end_ts, -- end of timestamp grid
15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid
45 AS window_seconds -- "staleness" window
SELECT timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)
FROM
(
-- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value`
SELECT
arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
ts_and_val.1 AS timestamp,
ts_and_val.2 AS value
);
La misma consulta con argumentos de tipo Array
Response
┌─timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,0,1,1,1,NULL,0,1,2] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
[110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values,
90 AS start_ts,
90 + 135 AS end_ts,
15 AS step_seconds,
45 AS window_seconds
SELECT timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);
Response
┌─timeSeriesChangesToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,0,1,1,1,NULL,0,1,2] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘