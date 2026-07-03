Introducido en: v1.1.0 Aplica OR bit a bit a una serie de números. Sintaxis
groupBitOr
Alias:
groupBitOr(expr)
BIT_OR
Argumentos
expr— Expresión de tipo
(U)Int*.
(U)Int*
(U)Int*.
(U)Int*
Ejemplos
Ejemplo de OR bit a bit
Query
CREATE TABLE t (num UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (44), (28), (13), (85);
-- Datos de prueba:
-- binario decimal
-- 00101100 = 44
-- 00011100 = 28
-- 00001101 = 13
-- 01010101 = 85
SELECT groupBitOr(num) FROM t;
Response
-- Resultado:
-- binario decimal
-- 01111101 = 125
┌─groupBitOr(num)─┐
│ 125 │
└─────────────────┘