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groupBitOr

Introducido en: v1.1.0 Aplica OR bit a bit a una serie de números. Sintaxis
Alias: BIT_OR Argumentos
  • expr — Expresión de tipo (U)Int*. (U)Int*
Valor devuelto Devuelve un valor de tipo (U)Int*. (U)Int* Ejemplos Ejemplo de OR bit a bit
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Última modificación el 3 de julio de 2026