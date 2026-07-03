Introducido en: v21.6.0 Suma la diferencia entre filas consecutivas. Si la diferencia es negativa, se ignora. Esta función está pensada principalmente para vistas materializadas que almacenan datos ordenados por un timestamp alineado con un bucket temporal; por ejemplo, un bucket de
deltaSumTimestamp
toStartOfMinute.
Como las filas de una vista materializada de este tipo tendrán todas el mismo timestamp, es imposible fusionarlas en el orden correcto sin almacenar el valor original del timestamp sin redondear.
La función
deltaSumTimestamp realiza un seguimiento del
timestamp original de los valores que ha visto, de modo que los valores (estados) de la función se calculen correctamente durante la fusión de partes.
Para calcular la suma delta en una colección ordenada, puede usar simplemente la función
deltaSum.
Sintaxis
Argumentos
deltaSumTimestamp(value, timestamp)
value— Valores de entrada.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
timestamp— Parámetro para ordenar los valores.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
timestamp.
(U)Int* o
Float* o
Date o
DateTime
Ejemplos
Uso básico con ordenación por timestamp
Query
SELECT deltaSumTimestamp(value, timestamp)
FROM (SELECT number AS timestamp, [0, 4, 8, 3, 0, 0, 0, 1, 3, 5][number] AS value FROM numbers(1, 10))
Response
┌─deltaSumTimestamp(value, timestamp)─┐
│ 13 │
└─────────────────────────────────────┘