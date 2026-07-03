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deltaSumTimestamp

Introducido en: v21.6.0 Suma la diferencia entre filas consecutivas. Si la diferencia es negativa, se ignora. Esta función está pensada principalmente para vistas materializadas que almacenan datos ordenados por un timestamp alineado con un bucket temporal; por ejemplo, un bucket de toStartOfMinute. Como las filas de una vista materializada de este tipo tendrán todas el mismo timestamp, es imposible fusionarlas en el orden correcto sin almacenar el valor original del timestamp sin redondear. La función deltaSumTimestamp realiza un seguimiento del timestamp original de los valores que ha visto, de modo que los valores (estados) de la función se calculen correctamente durante la fusión de partes. Para calcular la suma delta en una colección ordenada, puede usar simplemente la función deltaSum. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve las diferencias acumuladas entre valores consecutivos, ordenados por el parámetro timestamp. (U)Int* o Float* o Date o DateTime Ejemplos Uso básico con ordenación por timestamp
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Última modificación el 3 de julio de 2026