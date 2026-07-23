Introducido en: v20.8.0 Calcula exactamente varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles de forma simultánea. Para un número par de elementos en el nivel
quantilesExactHigh
0.5, devuelve el mayor de los dos valores centrales.
Esta función es equivalente a
quantileExactHigh, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que invocar funciones de cuantiles por separado.
Sintaxis
Parámetros
quantilesExactHigh(level1, level2, ...)(expr)
level— Niveles de cuantiles. Uno o varios números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
levelen el rango de
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado son tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
Array((U)Int*) o
Array(Float*) o
Array(Decimal*) o
Array(Date) o
Array(DateTime) o
Array(DateTime64)
Ejemplos
Cálculo de varios cuantiles altos exactos
Query
SELECT quantilesExactHigh(0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesExactHigh(0.25, 0.5, 0.75)(number)─┐
│ [2,5,7] │
└─────────────────────────────────────────────┘