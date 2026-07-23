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quantilesExactHigh

Introducido en: v20.8.0 Calcula exactamente varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles de forma simultánea. Para un número par de elementos en el nivel 0.5, devuelve el mayor de los dos valores centrales. Esta función es equivalente a quantileExactHigh, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que invocar funciones de cuantiles por separado. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de cuantiles. Uno o varios números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level en el rango de [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos Valor devuelto Array de cuantiles de los niveles especificados en el mismo orden en que se indicaron dichos niveles. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array((U)Int*) o Array(Float*) o Array(Decimal*) o Array(Date) o Array(DateTime) o Array(DateTime64) Ejemplos Cálculo de varios cuantiles altos exactos
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Última modificación el 23 de julio de 2026