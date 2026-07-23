Introducido en: v21.7.0 Calcula un cuantil aproximado de una muestra compuesta por números bfloat16.
quantileBFloat16
bfloat16 es un tipo de dato de coma flotante con 1 bit de signo, 8 bits de exponente y 7 bits de fracción.
La función convierte los valores de entrada en números de coma flotante de 32 bits y toma los 16 bits más significativos. A continuación, calcula el valor del cuantil
bfloat16 y convierte el resultado en un número de coma flotante de 64 bits añadiendo bits de cero.
La función es un estimador rápido de cuantiles con un error relativo máximo de
0.78125% (y un error relativo medio de aproximadamente
0.27%), correspondiente a la precisión de mantisa de 7 bits de
bfloat16.
Sintaxis
Alias:
quantileBFloat16[(level)](expr)
medianBFloat16
Parámetros
level— Opcional. Nivel del cuantil. Los posibles valores están en el intervalo de 0 a 1. Valor predeterminado: 0.5.
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado es de tipo de dato numérico,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
Date y
DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada.
Float64 o
Date o
DateTime
Ejemplos
Cálculo de cuantiles con bfloat16
Query
CREATE TABLE example_table (a UInt32, b Float32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO example_table VALUES (1, 1.001), (2, 1.002), (3, 1.003), (4, 1.004);
SELECT quantileBFloat16(0.75)(a), quantileBFloat16(0.75)(b) FROM example_table;
Véase también
Response
┌─quantileBFloat16(0.75)(a)─┬─quantileBFloat16(0.75)(b)─┐
│ 3 │ 1 │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┘