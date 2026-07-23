Introducido en: v1.1.0 Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos, teniendo en cuenta el peso de cada elemento. Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que después se ordena parcialmente. Cada valor se cuenta con su peso, como si estuviera presente
quantileExactWeighted
weight veces.
En el algoritmo se utiliza una tabla hash.
Por ello, si los valores proporcionados se repiten con frecuencia, la función consume menos RAM que
quantileExact.
Puede usar esta función en lugar de
quantileExact y especificar un peso de 1.
Al usar varias funciones
quantile* con diferentes niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría).
En este caso, use la función quantiles.
Sintaxis
Alias:
quantileExactWeighted(level)(expr, weight)
medianExactWeighted
Parámetros
level— Opcional. Nivel del cuantil. Número constante de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar un valor de
leveldentro del intervalo
[0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con
level=0.5, la función calcula la mediana.
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Int128o
UInt128o
Int256o
UInt256o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
weight— Columna con los pesos de los elementos de la secuencia. El peso es el número de ocurrencias de un valor.
UInt*
(U)Int* o
Int128 o
UInt128 o
Int256 o
UInt256 o
Float* o
Decimal* o
Date o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Cálculo del cuantil ponderado exacto
Query
CREATE TABLE t (
n Int32,
val Int32
) ENGINE = Memory;
-- Insert the sample data
INSERT INTO t VALUES
(0, 3),
(1, 2),
(2, 1),
(5, 4);
SELECT quantileExactWeighted(n, val) FROM t;
Véase también
Response
┌─quantileExactWeighted(n, val)─┐
│ 1 │
└───────────────────────────────┘