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quantileExactWeighted

Introducido en: v1.1.0 Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos, teniendo en cuenta el peso de cada elemento. Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que después se ordena parcialmente. Cada valor se cuenta con su peso, como si estuviera presente weight veces. En el algoritmo se utiliza una tabla hash. Por ello, si los valores proporcionados se repiten con frecuencia, la función consume menos RAM que quantileExact. Puede usar esta función en lugar de quantileExact y especificar un peso de 1. Al usar varias funciones quantile* con diferentes niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles. Sintaxis
Alias: medianExactWeighted Parámetros
  • level — Opcional. Nivel del cuantil. Número constante de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar un valor de level dentro del intervalo [0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5, la función calcula la mediana. Float*
Argumentos Valor devuelto Cuantil del nivel especificado. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. (U)Int* o Int128 o UInt128 o Int256 o UInt256 o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64 Ejemplos Cálculo del cuantil ponderado exacto
Query
Response
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026