median* son alias de las correspondientes funciones
quantile*. Calculan la mediana de una muestra de datos numéricos.
Funciones:
median— Alias de quantile.
medianDeterministic— Alias de quantileDeterministic.
medianExact— Alias de quantileExact.
medianExactWeighted— Alias de quantileExactWeighted.
medianTiming— Alias de quantileTiming.
medianTimingWeighted— Alias de quantileTimingWeighted.
medianTDigest— Alias de quantileTDigest.
medianTDigestWeighted— Alias de quantileTDigestWeighted.
medianBFloat16— Alias de quantileBFloat16.
medianDD— Alias de quantileDD.
┌─val─┐
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└─────┘
Query
SELECT medianDeterministic(val, 1) FROM t;
Response
┌─medianDeterministic(val, 1)─┐
│ 1.5 │
└─────────────────────────────┘