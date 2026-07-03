Introducido en: v1.1.0 Crea un array a partir de distintos valores del argumento. El consumo de memoria de esta función es el mismo que el de la función
groupUniqArray
uniqExact.
Sintaxis
Parámetros
groupUniqArray(x)
groupUniqArray(max_size)(x)
max_size— Limita el tamaño del array resultante a
max_sizeelementos.
groupUniqArray(1)(x)equivale a
[any(x)].
UInt64
x— Expresión.
Any
Array
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE t (x UInt8) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1), (2), (1), (3), (2), (4);
SELECT groupUniqArray(x) FROM t;
Con el parámetro max_size
Response
┌─groupUniqArray(x)─┐
│ [1,2,3,4] │
└───────────────────┘
Query
SELECT groupUniqArray(2)(x) FROM t;
Response
┌─groupUniqArray(2)(x)─┐
│ [1,2] │
└──────────────────────┘