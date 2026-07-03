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groupUniqArray

Introducido en: v1.1.0 Crea un array a partir de distintos valores del argumento. El consumo de memoria de esta función es el mismo que el de la función uniqExact. Sintaxis
Parámetros
  • max_size — Limita el tamaño del array resultante a max_size elementos. groupUniqArray(1)(x) equivale a [any(x)]. UInt64
Argumentos
  • x — Expresión. Any
Valor devuelto Devuelve un array con valores únicos. Array Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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Con el parámetro max_size
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026