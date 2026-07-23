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quantilesInterpolatedWeighted

Introducido en: v23.1.0 Calcula varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal en distintos niveles de forma simultánea, teniendo en cuenta el peso de cada elemento. Esta función es equivalente a quantileInterpolatedWeighted, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level en el intervalo [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos Valor devuelto Array de cuantiles de los niveles especificados en el mismo orden en que se indicaron. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array((U)Int*) o Array(Int128) o Array(UInt128) o Array(Int256) o Array(UInt256) o Array(Float*) o Array(Decimal*) o Array(Date) o Array(DateTime) o Array(DateTime64) Ejemplos Cálculo de varios cuantiles ponderados interpolados
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Última modificación el 23 de julio de 2026