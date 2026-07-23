Introducido en: v23.1.0 Calcula varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal en distintos niveles de forma simultánea, teniendo en cuenta el peso de cada elemento. Esta función es equivalente a
quantilesInterpolatedWeighted
quantileInterpolatedWeighted, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles por separado.
Sintaxis
Parámetros
quantilesInterpolatedWeighted(level1, level2, ...)(expr, weight)
level— Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
levelen el intervalo
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado son tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Int128o
UInt128o
Int256o
UInt256o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
weight— Columna con los pesos de los miembros de la secuencia. El peso es el número de ocurrencias del valor.
UInt*
Array((U)Int*) o
Array(Int128) o
Array(UInt128) o
Array(Int256) o
Array(UInt256) o
Array(Float*) o
Array(Decimal*) o
Array(Date) o
Array(DateTime) o
Array(DateTime64)
Ejemplos
Cálculo de varios cuantiles ponderados interpolados
Query
SELECT quantilesInterpolatedWeighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesInterpolatedWeighted(0.25, 0.5, 0.75)(number, 1)─┐
│ [2,4,7] │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘