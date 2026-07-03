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minMappedArrays

Introducido en: v20.5.0 Calcula el valor mínimo del array value según las claves especificadas en el array key.
  • Pasar una tupla de claves y arrays de valores es equivalente a pasar un array de claves y un array de valores.
  • El número de elementos de key y value debe ser el mismo en cada fila totalizada.
Sintaxis
Argumentos
  • key — Array con las claves. Array(T)
  • value — Array con los valores. Array(T)
Valor devuelto Devuelve una tupla de dos arrays: las claves ordenadas y los valores calculados para las claves correspondientes. Tuple(Array(T), Array(T)) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026