Introducido en: v20.5.0 Calcula el valor mínimo del array
minMappedArrays
value según las claves especificadas en el array
key.
Sintaxis
- Pasar una tupla de claves y arrays de valores es equivalente a pasar un array de claves y un array de valores.
- El número de elementos de
keyy
valuedebe ser el mismo en cada fila totalizada.
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla de dos arrays: las claves ordenadas y los valores calculados para las claves correspondientes.
minMappedArrays(key, value)
minMappedArrays(Tuple(key, value))
Tuple(Array(T), Array(T))
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT minMappedArrays(a, b)
FROM VALUES('a Array(Int32), b Array(Int64)', ([1, 2], [2, 2]), ([2, 3], [1, 1]));
Response
┌─minMappedArrays(a, b)───────────┐
│ ([1, 2, 3], [2, 1, 1]) │
└─────────────────────────────────┘