corrStableIntroducido en: v1.1.0 Calcula el coeficiente de correlación de Pearson:
Similar a la función
corr, pero utiliza un algoritmo numéricamente estable.
Como resultado,
corrStable es más lento que
corr, pero produce un resultado más preciso.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el coeficiente de correlación de Pearson.
corrStable(x, y)
Float64
Ejemplos
Cálculo básico de correlación con algoritmo estable
Query
DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
i UInt32,
x_value Float64,
y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);
SELECT corrStable(x_value, y_value)
FROM series
Response
┌─corrStable(x_value, y_value)─┐
│ 0.17302657554532558 │
└──────────────────────────────┘