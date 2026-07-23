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corrStable

Introducido en: v1.1.0 Calcula el coeficiente de correlación de Pearson: Σ(xxˉ)(yyˉ)Σ(xxˉ)2Σ(yyˉ)2\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}
Similar a la función corr, pero utiliza un algoritmo numéricamente estable. Como resultado, corrStable es más lento que corr, pero produce un resultado más preciso. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el coeficiente de correlación de Pearson. Float64 Ejemplos Cálculo básico de correlación con algoritmo estable
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Última modificación el 23 de julio de 2026