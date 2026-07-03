Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array con los valores más frecuentes de forma aproximada y sus recuentos en la columna especificada. El array resultante se ordena de forma descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no por los valores en sí). Además, se tiene en cuenta el peso del valor. Esta función no garantiza el resultado. En determinadas situaciones, podrían producirse errores y podría devolver valores frecuentes que no sean los más frecuentes. Ver también Sintaxis
approx_top_sum
Parámetros
approx_top_sum(N[, reserved])(column, weight)
N— El número de elementos que se devolverán. Opcional. Valor predeterminado: 10.
UInt64
reserved— Opcional. Define cuántas celdas se reservan para los valores. Si
uniq(column) > reserved, el resultado de la función topK será aproximado. Valor predeterminado:
N * 3. El valor máximo de
Nes 65536.
UInt64
column— El nombre de la columna cuyos valores más frecuentes se desean encontrar.
String
weight— El peso. Cada valor se contabiliza
weightveces para el cálculo de la frecuencia.
UInt64
Array
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT approx_top_sum(2)(k, w)
FROM VALUES('k Char, w UInt64', ('y', 1), ('y', 1), ('x', 5), ('y', 1), ('z', 10));
Véase también
Response
┌─approx_top_sum(2)(k, w)─┐
│ [('z',10,0),('x',5,0)] │
└─────────────────────────┘