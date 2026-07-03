Devuelve un array con los valores más frecuentes aproximados y sus recuentos en la columna especificada.

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array con los valores más frecuentes de forma aproximada y sus recuentos en la columna especificada. El array resultante se ordena de forma descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no por los valores en sí). Además, se tiene en cuenta el peso del valor.

Esta función no garantiza el resultado. En determinadas situaciones, podrían producirse errores y podría devolver valores frecuentes que no sean los más frecuentes.

Ver también

Sintaxis

approx_top_sum(N[, reserved])(column, weight )

Parámetros

N — El número de elementos que se devolverán. Opcional. Valor predeterminado: 10. UInt64

— El número de elementos que se devolverán. Opcional. Valor predeterminado: 10. reserved — Opcional. Define cuántas celdas se reservan para los valores. Si uniq(column) > reserved , el resultado de la función topK será aproximado. Valor predeterminado: N * 3 . El valor máximo de N es 65536. UInt64

Argumentos

column — El nombre de la columna cuyos valores más frecuentes se desean encontrar. String

— El nombre de la columna cuyos valores más frecuentes se desean encontrar. weight — El peso. Cada valor se contabiliza weight veces para el cálculo de la frecuencia. UInt64

Valor devuelto

Devuelve un array con los valores más frecuentes aproximados y sus recuentos, ordenados en orden descendente de frecuencia aproximada. Array

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT approx_top_sum( 2 )(k, w) FROM VALUES ( 'k Char, w UInt64' , ( 'y' , 1 ), ( 'y' , 1 ), ( 'x' , 5 ), ( 'y' , 1 ), ( 'z' , 10 ));

Response ┌─approx_top_sum(2)(k, w)─┐ │ [('z',10,0),('x',5,0)] │ └─────────────────────────┘

Véase también