Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma datos de series temporales como pares de marcas de tiempo y valores, y calcula un delta similar a PromQL a partir de estos datos sobre una cuadrícula temporal regular descrita por una marca de tiempo de inicio, una marca de tiempo de fin y un paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras utilizadas para calcular
timeSeriesDeltaToGrid
delta se toman de la ventana de tiempo especificada.
Sintaxis
Parámetros
timeSeriesDeltaToGrid(start_timestamp, end_timestamp, grid_step, staleness)(timestamp, value)
start_timestamp— Especifica el inicio de la cuadrícula.
UInt32o
DateTime
end_timestamp— Especifica el final de la cuadrícula.
UInt32o
DateTime
grid_step— Especifica el paso de la cuadrícula en segundos.
UInt32
staleness— Especifica la antigüedad máxima, en segundos, de las muestras consideradas. La ventana de antigüedad es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha.
UInt32
timestamp— Marca de tiempo de la muestra. Puede consistir en valores individuales o arrays.
UInt32o
DateTimeo
Array(UInt32)o
Array(DateTime)
value— Valor de la serie temporal correspondiente a la marca de tiempo. Puede consistir en valores individuales o arrays.
Float*o
Array(Float*)
Array(Nullable(Float64))
Ejemplos
Uso básico con pares individuales de marca de tiempo y valor
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
-- NOTE: the gap between 140 and 190 is to show how values are filled for ts = 150, 165, 180 according to window parameter
[110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above
90 AS start_ts, -- start of timestamp grid
90 + 120 AS end_ts, -- end of timestamp grid
15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid
45 AS window_seconds -- "staleness" window
SELECT timeSeriesDeltaToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)
FROM
(
-- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value`
SELECT
arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
ts_and_val.1 AS timestamp,
ts_and_val.2 AS value
);
Uso de argumentos de tipo Array
Response
┌─timeSeriesDeltaToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,0,3,4.5,3.75,NULL,NULL,3.75] │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
-- it is possible to pass multiple samples of timestamps and values as Arrays of equal size
WITH
[110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values,
90 AS start_ts,
90 + 120 AS end_ts,
15 AS step_seconds,
45 AS window_seconds
SELECT timeSeriesDeltaToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);
Response
┌─timeSeriesDeltaToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values)─┐
│ [NULL,NULL,0,3,4.5,3.75,NULL,NULL,3.75] │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘