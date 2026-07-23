Skip to main content

timeSeriesDeltaToGrid

Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma datos de series temporales como pares de marcas de tiempo y valores, y calcula un delta similar a PromQL a partir de estos datos sobre una cuadrícula temporal regular descrita por una marca de tiempo de inicio, una marca de tiempo de fin y un paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras utilizadas para calcular delta se toman de la ventana de tiempo especificada.
Esta función es experimental; habilítela estableciendo allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Sintaxis
Parámetros
  • start_timestamp — Especifica el inicio de la cuadrícula. UInt32 o DateTime
  • end_timestamp — Especifica el final de la cuadrícula. UInt32 o DateTime
  • grid_step — Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. UInt32
  • staleness — Especifica la antigüedad máxima, en segundos, de las muestras consideradas. La ventana de antigüedad es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. UInt32
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores delta en la cuadrícula especificada. El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay suficientes muestras dentro de la ventana para calcular el valor delta de un punto concreto de la cuadrícula. Array(Nullable(Float64)) Ejemplos Uso básico con pares individuales de marca de tiempo y valor
Query
Response
Uso de argumentos de tipo Array
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026