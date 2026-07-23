Introducido en: v1.1.0 Selecciona el primer valor encontrado en una columna. De forma predeterminada, la función nunca devuelve NULL; es decir, ignora los valores NULL de la columna de entrada. Sin embargo, si la función se usa con el modificador
any
RESPECT NULLS, devuelve el primer valor leído, sea NULL o no.
Detalles de implementación
En algunos casos, puede confiar en el orden de ejecución.
Esto se aplica a los casos en los que
SELECT proviene de una subconsulta que usa
ORDER BY.
Cuando una consulta
SELECT tiene la cláusula
GROUP BY o al menos una función de agregado, ClickHouse (a diferencia de MySQL) requiere que todas las expresiones de las cláusulas
SELECT,
HAVING y
ORDER BY se calculen a partir de claves o de funciones de agregado.
En otras palabras, cada columna seleccionada de la tabla debe usarse ya sea en claves o dentro de funciones de agregado.
Para obtener un comportamiento como en MySQL, puede colocar las otras columnas en la función de agregado
any.
Sintaxis
El tipo de retorno de la función es el mismo que el de la entrada, excepto LowCardinality, que se descarta. Esto significa que, si no se proporcionan filas como entrada, devolverá el valor predeterminado de ese tipo (0 para enteros o NULL para una columna Nullable()). Puede usar el combinador -OrNull para modificar este comportamiento.
Alias:
any(column)[ RESPECT NULLS]
any_value,
first_value
Argumentos
column— El nombre de la columna.
Any
Any
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE tab (city Nullable(String)) ENGINE=Memory;
INSERT INTO tab (city) VALUES (NULL), ('Amsterdam'), ('New York'), ('Tokyo'), ('Valencia'), (NULL);
SELECT any(city), anyRespectNulls(city) FROM tab;
Response
┌─any(city)─┬─anyRespectNulls(city)─┐
│ Amsterdam │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───────────┴───────────────────────┘