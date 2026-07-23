Introducido en: v1.1.0

Selecciona el primer valor encontrado en una columna.

Como una consulta puede ejecutarse en un orden arbitrario, el resultado de esta función no es determinista. Si necesita un resultado arbitrario pero determinista, use las funciones min o max.

De forma predeterminada, la función nunca devuelve NULL; es decir, ignora los valores NULL de la columna de entrada. Sin embargo, si la función se usa con el modificador RESPECT NULLS , devuelve el primer valor leído, sea NULL o no.

Detalles de implementación

En algunos casos, puede confiar en el orden de ejecución. Esto se aplica a los casos en los que SELECT proviene de una subconsulta que usa ORDER BY .

Cuando una consulta SELECT tiene la cláusula GROUP BY o al menos una función de agregado, ClickHouse (a diferencia de MySQL) requiere que todas las expresiones de las cláusulas SELECT , HAVING y ORDER BY se calculen a partir de claves o de funciones de agregado. En otras palabras, cada columna seleccionada de la tabla debe usarse ya sea en claves o dentro de funciones de agregado. Para obtener un comportamiento como en MySQL, puede colocar las otras columnas en la función de agregado any .

El tipo de retorno de la función es el mismo que el de la entrada, excepto LowCardinality, que se descarta. Esto significa que, si no se proporcionan filas como entrada, devolverá el valor predeterminado de ese tipo (0 para enteros o NULL para una columna Nullable()). Puede usar el combinador -OrNull para modificar este comportamiento.

Sintaxis

any(column)[ RESPECT NULLS]

Alias: any_value , first_value

Argumentos

column — El nombre de la columna. Any

Valor devuelto

Devuelve el primer valor encontrado. Any

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query CREATE TABLE tab (city Nullable(String)) ENGINE = Memory; INSERT INTO tab (city) VALUES ( NULL ), ( 'Amsterdam' ), ( 'New York' ), ( 'Tokyo' ), ( 'Valencia' ), ( NULL ); SELECT any(city), anyRespectNulls(city) FROM tab;