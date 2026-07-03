Introducido en: v20.1.0 Calcula el valor de la información (IV) para variables categóricas en relación con una variable objetivo binaria. Para cada categoría, la función calcula:
categoricalInformationValue
(P(tag = 1) - P(tag = 0)) × (log(P(tag = 1)) - log(P(tag = 0)))
donde:
- P(tag = 1) es la probabilidad de que el objetivo sea igual a 1 para la categoría dada
- P(tag = 0) es la probabilidad de que el objetivo sea igual a 0 para la categoría dada
[category1, category2, ...] a un modelo de aprendizaje que predice el valor de
tag.
Sintaxis
Argumentos
categoricalInformationValue(category1[, category2, ...,]tag)
category1, category2, ...— Una o más características categóricas para analizar. Cada categoría debe contener valores discretos.
UInt8
tag— Variable objetivo binaria para la predicción. Debe contener los valores 0 y 1.
UInt8
Array(Float64)
Ejemplos
Uso básico para analizar grupos de edad frente al uso de dispositivos móviles
Query
-- Usando el dataset metrica.hits (disponible en https://sql.clickhouse.com/) para analizar la relación edad-móvil
SELECT categoricalInformationValue(Age < 15, IsMobile)
FROM metrica.hits;
Múltiples variables categóricas con datos demográficos de los usuarios
Response
[0.0014814694805292418]
Query
SELECT categoricalInformationValue(
Sex, -- 0=masculino, 1=femenino
toUInt8(Age < 25), -- 0=25+, 1=menor de 25
toUInt8(IsMobile) -- 0=escritorio, 1=móvil
) AS iv_values
FROM metrica.hits
WHERE Sex IN (0, 1);
Response
[0.00018965785460692887,0.004973668839403392]