Introducido en: v1.1.0 Calcula un
cuantil
cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos.
Esta función aplica muestreo por reservorio con un tamaño de reservorio de hasta 8192 y un generador de números aleatorios para el muestreo.
El resultado no es determinista.
Para obtener un cuantil exacto, use la función
quantileExact.
Al usar varias funciones
quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menor eficiencia de la que podría).
En este caso, use la función
quantiles.
Tenga en cuenta que, para una secuencia numérica vacía,
quantile devolverá NaN, pero sus variantes
quantile* devolverán NaN o un valor predeterminado para el tipo de secuencia, según la variante.
Sintaxis
Aliases:
quantile(level)(expr)
median
Parámetros
level— Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de
levelen el intervalo
[0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con
level=0.5, la función calcula la mediana.
Float
expr— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado es un tipo de dato numérico,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Int128o
UInt128o
Int256o
UInt256o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
Float64, mientras que los argumentos
Decimal,
Date,
DateTime y
DateTime64 conservan su formato de entrada.
Float64 o
Decimal* o
Date o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Cálculo del cuantil
Query
CREATE TABLE t (val UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1), (1), (2), (3);
SELECT quantile(val) FROM t;
Véase también
Response
┌─quantile(val)─┐
│ 1.5 │
└───────────────┘