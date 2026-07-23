Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos.

Introducido en: v1.1.0

Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos.

Esta función aplica muestreo por reservorio con un tamaño de reservorio de hasta 8192 y un generador de números aleatorios para el muestreo. El resultado no es determinista. Para obtener un cuantil exacto, use la función quantileExact

quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menor eficiencia de la que podría). En este caso, use la función Al usar varias funcionescon distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menor eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles

Tenga en cuenta que, para una secuencia numérica vacía, quantile devolverá NaN, pero sus variantes quantile* devolverán NaN o un valor predeterminado para el tipo de secuencia, según la variante.

Sintaxis

quantile( level )(expr)

Aliases: median

Parámetros

level — Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de level en el intervalo [0.01, 0.99] . Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5 , la función calcula la mediana. Float

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado es un tipo de dato numérico, Date , DateTime o DateTime64 . (U)Int* o Int128 o UInt128 o Int256 o UInt256 o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64

Valor devuelto

Float64 , mientras que los argumentos Decimal , Date , DateTime y DateTime64 conservan su formato de entrada. Decimal* o Date o DateTime o DateTime64 Cuantil aproximado del nivel especificado. Los argumentos numéricos producen, mientras que los argumentosconservan su formato de entrada. Float64

Ejemplos

Cálculo del cuantil

Query CREATE TABLE t (val UInt32) ENGINE = Memory; INSERT INTO t VALUES ( 1 ), ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ); SELECT quantile(val) FROM t;

Response ┌─quantile(val)─┐ │ 1.5 │ └───────────────┘

Véase también