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cuantil

Introducido en: v1.1.0 Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos. Esta función aplica muestreo por reservorio con un tamaño de reservorio de hasta 8192 y un generador de números aleatorios para el muestreo. El resultado no es determinista. Para obtener un cuantil exacto, use la función quantileExact. Al usar varias funciones quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta con menor eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles. Tenga en cuenta que, para una secuencia numérica vacía, quantile devolverá NaN, pero sus variantes quantile* devolverán NaN o un valor predeterminado para el tipo de secuencia, según la variante. Sintaxis
Aliases: median Parámetros
  • level — Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de level en el intervalo [0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5, la función calcula la mediana. Float
Argumentos Valor devuelto Cuantil aproximado del nivel especificado. Los argumentos numéricos producen Float64, mientras que los argumentos Decimal, Date, DateTime y DateTime64 conservan su formato de entrada. Float64 o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64 Ejemplos Cálculo del cuantil
Query
Response
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026