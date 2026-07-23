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corr

Introducido en: v1.1.0 Calcula el coeficiente de correlación de Pearson: Σ(xxˉ)(yyˉ)Σ(xxˉ)2Σ(yyˉ)2\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, use la función corrStable. Es más lenta, pero ofrece un resultado más preciso.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el coeficiente de correlación de Pearson. Float64 Ejemplos Cálculo básico de correlación
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Última modificación el 23 de julio de 2026