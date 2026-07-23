corrIntroducido en: v1.1.0 Calcula el coeficiente de correlación de Pearson:
Sintaxis
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, use la función
corrStable. Es más lenta, pero ofrece un resultado más preciso.
Argumentos Valor devuelto Devuelve el coeficiente de correlación de Pearson.
corr(x, y)
Float64
Ejemplos
Cálculo básico de correlación
Query
DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
i UInt32,
x_value Float64,
y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);
SELECT corr(x_value, y_value)
FROM series
Response
┌─corr(x_value, y_value)─┐
│ 0.1730265755453256 │
└────────────────────────┘