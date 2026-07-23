Calcula varios cuantiles aproximados mediante el algoritmo t-digest en distintos niveles a la vez.

Disponible desde: v1.1.0

Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles mediante el algoritmo t-digest

Esta función es equivalente a quantileTDigest , pero permite calcular varios niveles de cuantil en una sola pasada, lo que es más eficiente que llamar a funciones de cuantil por separado.

El consumo de memoria es log(n) , donde n es el número de valores. El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y es no determinista.

quantiles . El rendimiento de esta función es inferior al de quantiles quantilesTiming . En cuanto a la relación entre el tamaño del State y la precisión, esta función es mucho mejor que

Sintaxis

quantilesTDigest(level1, level2, ...)(expr)

Parámetros

level — Niveles de los cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante de 0 a 1. Recomendamos usar valores de level dentro del rango [0.01, 0.99] . Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos, Date o DateTime . (U)Int* o Float* o Date o DateTime

Valor devuelto

Date y DateTime , el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array(Date) o Array(DateTime) Array de cuantiles aproximados de los niveles especificados, en el mismo orden en que se especificaron dichos niveles. Para entradas, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array(Float32)

Ejemplos

Cálculo de múltiples cuantiles con t-digest

Query SELECT quantilesTDigest( 0 . 25 , 0 . 5 , 0 . 75 )( number ) FROM numbers( 100 );