Disponible desde: v1.1.0 Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles mediante el algoritmo t-digest. Esta función es equivalente a
quantilesTDigest
quantileTDigest, pero permite calcular varios niveles de cuantil en una sola pasada, lo que es más eficiente que llamar a funciones de cuantil por separado.
El consumo de memoria es
log(n), donde
n es el número de valores. El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y es no determinista.
El rendimiento de esta función es inferior al de
quantiles o
quantilesTiming. En cuanto a la relación entre el tamaño del State y la precisión, esta función es mucho mejor que
quantiles.
Sintaxis
Parámetros
quantilesTDigest(level1, level2, ...)(expr)
level— Niveles de los cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante de 0 a 1. Recomendamos usar valores de
leveldentro del rango
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
Date y
DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada.
Array(Float32) o
Array(Date) o
Array(DateTime)
Ejemplos
Cálculo de múltiples cuantiles con t-digest
Query
SELECT quantilesTDigest(0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(100);
Response
┌─quantilesTDigest(0.25, 0.5, 0.75)(number)─┐
│ [24.75,49.5,74.25] │
└───────────────────────────────────────────┘