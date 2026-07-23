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quantilesTDigest

Disponible desde: v1.1.0 Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles mediante el algoritmo t-digest. Esta función es equivalente a quantileTDigest, pero permite calcular varios niveles de cuantil en una sola pasada, lo que es más eficiente que llamar a funciones de cuantil por separado. El consumo de memoria es log(n), donde n es el número de valores. El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y es no determinista. El rendimiento de esta función es inferior al de quantiles o quantilesTiming. En cuanto a la relación entre el tamaño del State y la precisión, esta función es mucho mejor que quantiles. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de los cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante de 0 a 1. Recomendamos usar valores de level dentro del rango [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos
  • expr — Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos, Date o DateTime. (U)Int* o Float* o Date o DateTime
Valor devuelto Array de cuantiles aproximados de los niveles especificados, en el mismo orden en que se especificaron dichos niveles. Para entradas Date y DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array(Float32) o Array(Date) o Array(DateTime) Ejemplos Cálculo de múltiples cuantiles con t-digest
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Última modificación el 23 de julio de 2026