Introducido en: v1.1.0 Calcula el número exacto de valores del argumento distintos. Sintaxis
uniqExact
Argumentos
uniqExact(x[, ...])
x— La función acepta un número variable de parámetros.
Tuple(T)o
Array(T)o
Dateo
DateTimeo
Stringo
(U)Int*o
Float*o
Decimal
UInt64.
UInt64
Ejemplos
Uso básico
Query
CREATE TABLE example_data
(
id UInt32,
category String
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO example_data VALUES
(1, 'A'), (2, 'B'), (3, 'A'), (4, 'C'), (5, 'B'), (6, 'A');
SELECT uniqExact(category) as exact_unique_categories
FROM example_data;
Múltiples argumentos
Response
┌─exact_unique_categories─┐
│ 3 │
└─────────────────────────┘
Query
SELECT uniqExact(id, category) as exact_unique_combinations
FROM example_data;
Ver también
Response
┌─exact_unique_combinations─┐
│ 6 │
└───────────────────────────┘