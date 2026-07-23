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uniqExact

Introducido en: v1.1.0 Calcula el número exacto de valores del argumento distintos.
La función uniqExact usa más memoria que uniq, porque el tamaño del estado crece sin límite a medida que aumenta el número de valores distintos. Usa la función uniqExact solo si necesitas un resultado exacto. En caso contrario, usa la función uniq.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve el número exacto de valores del argumento diferentes como UInt64. UInt64 Ejemplos Uso básico
Query
Response
Múltiples argumentos
Query
Response
Ver también
Última modificación el 23 de julio de 2026