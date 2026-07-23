Int) o sin signo (
UInt), que van desde un byte hasta 32 bytes.
Al crear tablas, se pueden establecer parámetros numéricos para números enteros (p. ej.,
TINYINT(8),
SMALLINT(16),
INT(32),
BIGINT(64)), pero ClickHouse los ignora.
Los tipos enteros tienen estos rangos:
Rangos de enteros
Los tipos enteros sin signo tienen estos rangos:
|Tipo
|Rango
Int8
|[-128 : 127]
Int16
|[-32768 : 32767]
Int32
|[-2147483648 : 2147483647]
Int64
|[-9223372036854775808 : 9223372036854775807]
Int128
|[-170141183460469231731687303715884105728 : 170141183460469231731687303715884105727]
Int256
|[-57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819968 : 57896044618658097711785492504343953926634992332820282019728792003956564819967]
|Tipo
|Rango
UInt8
|[0 : 255]
UInt16
|[0 : 65535]
UInt32
|[0 : 4294967295]
UInt64
|[0 : 18446744073709551615]
UInt128
|[0 : 340282366920938463463374607431768211455]
UInt256
|[0 : 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639935]
Los tipos enteros tienen los siguientes alias:
Alias de tipos enteros
Los tipos enteros sin signo tienen los siguientes alias:
|Tipo
|Alias
Int8
TINYINT,
INT1,
BYTE,
TINYINT SIGNED,
INT1 SIGNED
Int16
SMALLINT,
SMALLINT SIGNED
Int32
INT,
INTEGER,
MEDIUMINT,
MEDIUMINT SIGNED,
INT SIGNED,
INTEGER SIGNED
Int64
BIGINT,
SIGNED,
BIGINT SIGNED
|Tipo
|Alias
UInt8
TINYINT UNSIGNED,
INT1 UNSIGNED
UInt16
SMALLINT UNSIGNED,
YEAR
UInt32
MEDIUMINT UNSIGNED,
INT UNSIGNED,
INTEGER UNSIGNED
UInt64
UNSIGNED,
BIGINT UNSIGNED,
BIT,
SET