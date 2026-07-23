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ClickHouse ofrece varios enteros de longitud fija, con signo (Int) o sin signo (UInt), que van desde un byte hasta 32 bytes. Al crear tablas, se pueden establecer parámetros numéricos para números enteros (p. ej., TINYINT(8), SMALLINT(16), INT(32), BIGINT(64)), pero ClickHouse los ignora.

Rangos de enteros

Los tipos enteros tienen estos rangos: Los tipos enteros sin signo tienen estos rangos:

Alias de tipos enteros

Los tipos enteros tienen los siguientes alias: Los tipos enteros sin signo tienen los siguientes alias:
Última modificación el 23 de julio de 2026