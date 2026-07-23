Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma series temporales como pares de marcas de tiempo y valores, y calcula reinicios similares a PromQL a partir de estos datos sobre una cuadrícula temporal regular definida por la marca de tiempo de inicio, la marca de tiempo de fin y el paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras para calcular
timeSeriesResetsToGrid
resets se toman dentro de la ventana temporal especificada.
Sintaxis
Esta función es experimental; actívala estableciendo
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Parámetros
timeSeriesResetsToGrid(start_timestamp, end_timestamp, grid_step, staleness)(timestamp, value)
start_timestamp— Especifica el inicio de la cuadrícula. -
end_timestamp— Especifica el final de la cuadrícula. -
grid_step— Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. -
staleness— Especifica la “antigüedad” máxima, en segundos, de las muestras consideradas.
timestamp— Marca temporal de la muestra. Puede ser un valor individual o un array. -
value— Valor de la serie temporal correspondiente a la marca temporal. Puede ser un valor individual o un array.
resets en la cuadrícula especificada como un
Array(Nullable(Float64)). El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay muestras dentro del intervalo para calcular el valor de
resets de un punto concreto de la cuadrícula.
Ejemplos
Calcular valores de
resets en la cuadrícula [90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 210, 225]
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
-- NOTE: the gap between 130 and 190 is to show how values are filled for ts = 180 according to window parameter
[110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 3, 2, 6, 6, 4, 2, 0]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above
90 AS start_ts, -- start of timestamp grid
90 + 135 AS end_ts, -- end of timestamp grid
15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid
45 AS window_seconds -- "staleness" window
SELECT timeSeriesResetsToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)
FROM
(
-- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value`
SELECT
arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
ts_and_val.1 AS timestamp,
ts_and_val.2 AS value
);
La misma consulta con argumentos de tipo Array
Response
┌─timeSeriesResetsToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,0,1,1,1,NULL,0,1,2] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
[110, 120, 130, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 3, 2, 6, 6, 4, 2, 0]::Array(Float32) AS values,
90 AS start_ts,
90 + 135 AS end_ts,
15 AS step_seconds,
45 AS window_seconds
SELECT timeSeriesResetsToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);
Response
┌─timeSeriesResetsToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,0,1,1,0,NULL,0,1,2] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘